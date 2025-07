Situação do São Paulo na tabela do Brasileirão após rodada

Na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo teve um desempenho positivo ao vencer o clássico contra o Corinthians, jogando em casa no Morumbi. Essa vitória foi crucial, pois coincidiu com resultados de outros times que ajudaram o Tricolor na tabela. O Fortaleza e o Vasco empataram, enquanto o Santos e o Juventude foram derrotados em suas partidas.

Com esse resultado, o São Paulo ocupa agora a 14ª posição na classificação, com um total de 16 pontos. O time conseguiu três vitórias, além de sete empates e cinco derrotas. No aspecto de gols, o São Paulo ainda apresenta um saldo negativo de quatro, tendo marcado 14 vezes e sofrido 18 gols até o momento.

A competição tem mostrado grande equilíbrio, e a batalha pela classificação continua, já que outras equipes ainda têm jogos a disputar. Na próxima rodada, o São Paulo terá um desafio importante ao enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, nesta quinta-feira, dia 24, às 19 horas.

A classificação do Campeonato Brasileiro está em constante atualização, refletindo as performances dos times a cada rodada. A equipe são-paulina busca recuperar terreno e se aproximar das posições mais altas da tabela.