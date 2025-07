Novo filme de Demon Slayer traz o demônio mais forte da série

Demon Slayer: A Nova Trilogia do Arco do Castelo Infinito

A série Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba está prestes a lançar uma trilogia de filmes baseada no arco do Castelo Infinito, que promete trazer algumas das batalhas mais intensas e decisivas da história. Essa nova fase do enredo é focada em Kamado Tanjiro e Kibutsuji Muzan, os principais protagonistas da trama, que se enfrentam em combates emocionantes e revelações impactantes.

Até o momento, Muzan Kibutsuji é apresentado como o demônio mais poderoso do universo de Demon Slayer. No entanto, no desenrolar da história, Tanjiro eventualmente se torna mais forte que seu inimigo. O que o diferencia é sua capacidade de resistir a ataques mortais, o que o transforma em um demônio perfeito, superando Muzan em várias áreas.

O arco do Castelo Infinito é particularmente sombrio e marcante, sendo o clímax das dificuldades enfrentadas pela Corporação Demon Slayer na luta contra Muzan, que tem causado sofrimento à humanidade por séculos. A morte sacrificial de Kaguya Ubuyashiki promove um giro drástico nos eventos, desencadeando batalhas acirradas entre os Hashira, os principais lutadores da corporação, e os descendentes de Muzan. Durante essas lutas, importantes personagens como Obanai Iguro, Mitsuri Kanroji e Gyomei Himejima perdem suas vidas.

Tanjiro, por sua vez, também enfrenta um grave ferimento em batalha, mas essa experiência resulta em uma transformação drástica que o transforma em um demônio. Nesse processo, ele absorve os poderes de Muzan, criando uma espécie de "rei demônio" que mantém algumas das suas características malignas.

A Transformação e o Despertar de Tanjiro

Após sua transformação, Tanjiro consegue se regenerar rapidamente, recuperando uma parte significativa de seu corpo que tinha sido gravemente ferida. Curiosamente, ele descobre que a luz solar, que é normalmente a maior fraqueza dos demônios, não o afeta. Essa característica especial é atribuída ao seu sangue, da linhagem Kamado, já que sua irmã, Nezuko, havia apresentado uma resistência semelhante anteriormente.

Essa nova forma de Tanjiro representa uma ameaça não apenas para os demônios, mas também para seus antigos aliados, que se veem incapazes de enfrentá-lo. Um exemplo disso é quando Inosuke tenta atacar Tanjiro, mas seu golpe não faz efeito devido à força surpreendente de Tanjiro.

Esses eventos sugerem que Tanjiro tem agora um poder comparável ao dos demônios de alta patente, os chamados "Luas Superiores", usados pelos demônios leais a Muzan, mas com uma grande diferença: Tanjiro é a versão perfeita de um demônio, capaz de suportar danos enquanto não é vulnerável ao sol.

O Retorno à Humanidade

Finalmente, Tanjiro consegue retomar sua consciência humana com a ajuda de seus amigos e aliados, liberando-se do controle de Muzan. Apesar de sua curta transformação como rei demônio, ele já é reconhecido como o "demônio mais forte" do universo de Demon Slayer. Sua capacidade de causar destruição é notável e uma ameaça para todos, marcando sua evolução ao longo da história.

A trilogia do arco do Castelo Infinito está prevista para capturar a intensidade dessas batalhas e as complexidades emocionais dos personagens, levando os fãs a um clímax emocionante da série.