Situação de Gabriel Grando em 2025: jogos e propostas rejeitadas

Situação de Gabriel Grando no Grêmio: Um Futuro Incerto

Gabriel Grando, goleiro de 25 anos do Grêmio, começou a temporada com a expectativa de ser reintegrado ao time após um empréstimo ao Cruzeiro. Inicialmente, havia a esperança de que ele pudesse ser um dos melhores jogadores em 2025. No entanto, a chegada do goleiro Tiago Volpi mudou essa perspectiva, deixando Grando como reserva. Até agora, ele participou de apenas oito partidas na atual temporada, sendo seis delas no Campeonato Gaúcho.

Proposta de Transferência

Em maio, o goleiro ficou próximo de deixar o Grêmio. O Palmeiras fez uma proposta de US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 13 milhões na cotação da época) por 75% dos seus direitos econômicos. A ideia era que Grando se juntasse ao elenco do Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Apesar da proposta, as negociações não avançaram.

Nova Oportunidade no Grêmio

Cerca de quinze dias após essa proposta, Grando recebeu uma oferta de renovação do Grêmio. O clube se mostrou disposto a oferecer um aumento salarial significativo. A expectativa era que essa oferta pudesse mantê-lo no time e trazer mais segurança para sua carreira.

Recusa e Preocupações

No entanto, quase 20 dias após receber a proposta de renovação, Grando decidiu recusá-la. A principal preocupação do goleiro é a continuidade de sua carreira. Como reserva de Tiago Volpi, ele sente que não está jogando com a regularidade desejada. Desde 2023, Grando não figura como titular absoluto do Grêmio, o que o levou a considerar outras oportunidades.

Atualmente, ele espera receber novas sondagens tanto de clubes nacionais quanto internacionais. Grando possui passaporte italiano, o que pode facilitar sua transferência para times na Europa. Além disso, existe a possibilidade de uma nova abordagem do Palmeiras depois do Mundial de Clubes.

A situação de Grando exemplifica os desafios que muitos atletas enfrentam em suas carreiras, especialmente em tempos de mudanças no elenco e nas estratégias dos clubes.