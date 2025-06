Montadora brasileira inicia produção de carros elétricos e híbridos

Um empresário brasileiro está a frente de um projeto super interessante: ele quer fundar uma montadora 100% nacional dedicada à produção de carros elétricos e híbridos. A intenção é colocar a nova empresa em competição direta com a BYD, que hoje domina o mercado brasileiro nesse setor.

A Grande Rivalidade

Flávio Figueiredo Assis, que comanda essa iniciativa, lançou propostas para rivalizar com a BYD, que até março de 2025, detinha 77,7% das vendas de carros elétricos no Brasil. O segmento cresceu bastante, cerca de 89% em 2024. A nova montadora, chamada Lecar, vai ter sua fábrica em Sooretama, no Espírito Santo, a uns 100 quilômetros de Vitória.

Produzindo Inovação

A Lecar se destaca por ser a primeira empresa de veículos híbridos e elétricos realmente brasileira. Em seu site, a empresa menciona que seus carros terão tecnologia de tração elétrica sem precisar de tomadas convencionais, tornando o uso muito mais prático para a população.

O modelo inicial lançado pela Lecar é o Model 459, que combina um motor 1.0 turbo flex de três cilindros com um motor elétrico, entregando uma potência de 165 cavalos. A parte elétrica tem um gerador desenvolvido pela WEG, uma das grandes referências brasileiras em soluções eletroeletrônicas, para garantir boa eficiência e autonomia no veículo.

Design e Acessibilidade

O design do Model 459 remete a carros elétricos famosos, com linhas angulares e uma pegada moderna, mas assegurando uma identidade brasileira. O carro está em fase de pré-venda e pode ser reservado por R$ 1.593, garantindo prioridade na compra assim que o modelo for lançado.

Investimentos e Parcerias

Para dar vida à fábrica, a Lecar conta com a parceria da Machine Desenvolvimento para construção da planta, enquanto a Comau, especializada em automação, cuidará da montagem da linha de produção. O espaço terá cerca de 460 mil metros quadrados e contará com incentivos fiscais do governo do Espírito Santo. Inicialmente, a fábrica estava prevista para Camaçari, na Bahia, mas a mudança para Sooretama se deu pela aquisição do terreno por parte da BYD.

Com um investimento total previsto de R$ 870 milhões, a maior parte será aplicada na automação da linha de montagem. O plano é captar recursos de instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras entidades financeiras.

Tecnologia em Foco

O Model 459 vai oferecer uma autonomia de até 100 km no modo elétrico e um alcance total de até 1.000 km. Um dos diferenciais é o sistema Range Extender, que usa um motor a combustão apenas para carregar a bateria, tornando o carro mais prático no dia a dia.

Novos Caminhos e Perfis

Além do Model 459, a Lecar já tem planos para lançar uma picape híbrida chamada Lecar Campo, com uma caçamba de 900 litros e o mesmo motor híbrido que promete os 165 cv de potência. O veículo tem um design robusto, ideal para quem precisa de um carro versátil para trabalho e lazer.

Em novembro de 2024, um protótipo do Model 459 foi visto em Barueri, o que demonstra que a fábrica está se preparando para abrir em 2026. Todo esse movimento surge não apenas para competir com a BYD, mas também para dar um impulso à indústria automotiva brasileira, focando em sustentabilidade. Isso pode trazer uma nova dinâmica para um setor até agora dominado por marcas estrangeiras, oferecendo alternativas mais práticas e ecológicas para os consumidores.