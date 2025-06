Sete pessoas internadas com sintomas de inalação em aeroporto na Carolina do Norte

Incidente no Aeroporto de Charlotte: Funcionários Hospitalizados Após Inalação de Substância Desconhecida

No dia 27 de junho, o Aeroporto Internacional de Charlotte Douglas, na Carolina do Norte, registrou um incidente que resultou no transporte de várias pessoas para um hospital local. Sete funcionários, incluindo membros da tripulação e um agente de portão da American Airlines, apresentaram sintomas de inalação relacionados a uma substância desconhecida. Todos foram hospitalizados, mas segundo a agência de serviços médicos de emergência, todos estão com ferimentos leves e em estado estável.

O problema começou por volta das 21h, quando um odor estranho foi identificado em um avião, o voo 2055, que estava programado para partir rumo a Los Angeles em uma aeronave Airbus A321. Informações preliminares sugerem que o cheiro poderia ser de combustível de aviação, embora não tenha sido detectada a presença de outras substâncias.

Após o aparecimento do odor, a American Airlines decidiu cancelar a operação do voo e retirar a aeronave de serviço para uma inspeção detalhada. Os membros da tripulação que relataram sintomas receberam atendimento médico no local antes de serem levados ao hospital. A companhia aérea confirmou que o odor foi notado antes que os passageiros embarcassem.

Além do incidente com o voo 2055, o aeroporto enfrentou uma série de atrasos e cancelamentos no mesmo dia. Mais de 731 voos estavam atrasados e 132 foram cancelados, com a American Airlines sendo responsável pela maior parte das operações no aeroporto. A situação foi exacerbada por problemas técnicos em alguns sistemas da companhia aérea, além de uma interrupção das operações de voo, solicitada pela American Airlines devido a tempestades que afetaram a área.

Estas circunstâncias levaram à interdição temporária do espaço aéreo, uma medida que durou das 18h30 às 21h, conforme informado pela Administração Federal de Aviação (FAA).

As autoridades continuam a monitorar a situação e a investigação sobre a origem do odor está em andamento.