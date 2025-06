Signos que mais se combinam no amor

Saber como os signos se relacionam pode ser uma das chaves para construir um relacionamento saudável. Entender a compatibilidade astrológica ajuda a decifrar as dinâmicas entre o casal, tornando tudo mais leve e harmonioso.

O horóscopo tem a capacidade de revelar padrões de comportamento e as necessidades emocionais de cada um. Isso facilita não só a compreensão que temos de nós mesmos, mas também do outro. Afinal, quando conhecemos nossas diferenças e semelhanças, fica mais fácil navegar pelas relações.

Os signos do zodíaco estão divididos em quatro elementos: Fogo, Terra, Ar e Água. Cada elemento traz características específicas que influenciam na forma como agimos e interagimos. É comum acreditarmos que pessoas do mesmo signo têm afinidades maiores, mas também há muitos casos em que os opostos se atraem. Vamos dar uma olhada em quais signos costumam se dar melhor no amor.

Signos do mesmo elemento

Como já mencionamos, há uma tendência maior de atração entre pessoas que compartilham o mesmo signo, mas isso também se aplica aos signos que pertencem ao mesmo elemento. A afinidade tende a ser intensa, especialmente nas seguintes combinações:

Fogo: Áries, Leão e Sagitário;

Ar: Libra, Aquário e Gêmeos

Terra: Capricórnio, Touro e Virgem;

Água: Câncer, Escorpião e Peixes.

Signos de elementos distintos

A atração também pode surgir entre signos de elementos diferentes, desde que haja uma complementaridade. Nesse caso, as características opostas funcionam como um verdadeiro ímã, despertando interesse e conexão entre os parceiros. Veja algumas combinações que costumam chamar atenção:

Áries e Libra (Fogo e Ar)

Touro e Escorpião (Terra e Água)

Gêmeos e Sagitário (Ar e Fogo)

Câncer e Capricórnio (Água e Terra)

Leão e Aquário (Fogo e Ar)

Virgem e Peixes (Terra e Água)

Segundo o astrólogo João Bidu, a magia da compatibilidade entre elementos acontece porque Fogo e Ar se complementam na prática e na teoria. Já Terra e Água se equilibram por serem sólidos e emocionais, respectivamente. Isso mostra que a astrologia pode ser uma ferramenta útil para entender melhor nossos relacionamentos.