O que ocorreu com Abel? Entenda sobre o acidente

O desaparecimento de Abel, personagem interpretado por Tony Ramos na novela “Dona de Mim”, marca um ponto crucial na trama. No início, a história gira em torno da busca por Abel, cujo corpo não é encontrado. No entanto, a situação se complica quando os filhos dele notam manchas de óleo no estacionamento onde ele costumava deixar o carro. Essa pista leva a um desdobramento importante, e finalmente, no capítulo de quinta-feira, é confirmado que o corpo de Abel foi localizado.

A cena em que esse momento decisivo acontece foi gravada nos Estúdios Globo e envolveu técnicas de efeitos especiais para garantir a segurança dos atores. A gravação contou com a presença dos atores Tony Ramos e Silvia Pfeifer e foi desenvolvida com precisão para não causar nenhum dano durante as filmagens. Segundo Bia Rodrigues, representante da equipe de efeitos especiais, foram utilizadas duas bolsas pneumáticas que levantaram o carro, simulando uma batida lateral. Para reforçar a realidade da cena, foram lançados vidros cenográficos de silicone, que são mais leves e não oferecem risco aos atores.

Depois da gravação, a equipe de efeitos visuais trabalhou na criação de elementos em 3D, como o carro, o personagem e até mesmo o túnel onde a cena ocorre. Os designers Bela Cotrim e Bruno Espozel explicaram que esse trabalho envolveu a elaboração de um carro em 3D com um visual natural, além da simulação da batida e dos efeitos de impacto, como o carro rolando e caindo na água. Esse nível de detalhe buscou fazer com que tudo parecesse real e envolvente para o público.

A produção, com sua dedicação aos efeitos especiais e à segurança dos envolvidos, ressalta o compromisso da equipe em entregar uma narrativa impactante e visualmente impressionante aos telespectadores.