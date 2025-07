SBT divulga programa ameaçado por Pablo Marçal

A estreia do programa “No Alvo”, do SBT, ainda é incerta após um conflito envolvendo o ex-coach Pablo Marçal. Na segunda-feira (14), Marçal foi escalado como o primeiro entrevistado da atração, mas tentou impedir a sua veiculação ao acionar a Justiça.

A situação ocorreu porque Marçal, que já se candidatou a prefeito de São Paulo, alegou ter se arrependido de um documento que assinou no dia da gravação do programa. Esse documento dava ao SBT o direito de usar sua imagem de forma ilimitada. Marçal tentou intimidar a emissora com uma notificação extrajudicial.

Em um programa de rádio, o apresentador Ratinho confirmou que Marçal estava buscando uma liminar para impedir a exibição do programa. Ele destacou que os advogados do SBT estavam trabalhando para reverter essa decisão.

Por outro lado, durante o programa “Fofocalizando”, o diretor Marcelo Esquilo Lima, que também está à frente do “No Alvo”, assegurou que a estreia iria acontecer naquela noite. Ele informou que esteve em contato com a equipe jurídica da emissora e expressou confiança de que o programa seria exibido.

Quando procurado para comentar a situação, o SBT optou por não se manifestar sobre o caso. A tensão em torno da estreia do programa “No Alvo” permanece, deixando os telespectadores ansiosos sobre a programação da emissora.