Funcionária recebe salário surpreendente de R$ 2,2 milhões

Uma recepcionista de uma clínica especializada em cuidados com cavalos de luxo está no centro de uma polêmica após receber, por engano, mais de US$ 400 mil. O erro ocorreu devido a uma falha no sistema da folha de pagamento, e agora ela enfrenta acusações de roubo e lavagem de dinheiro.

O caso se desenrolou ao longo de quase um ano, e a maior parte do dinheiro já havia sido gasta quando o erro foi finalmente notado. A recepcionista, Yessica Arrua, de 29 anos, foi contratada em 2022 com a expectativa de um salário anual de US$ 60 mil. No entanto, entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, ela começou a receber depósitos que correspondiam ao salário de uma veterinária da mesma clínica, que ultrapassava US$ 450 mil por ano. O engano se deu por conta de um sistema de pagamento mal configurado, mas o mais impressionante é que ninguém percebeu o problema durante meses.

Depósitos além do esperado

A situação foi ainda mais complicada quando Yessica optou por gastar o dinheiro extra em itens de luxo, jantares caros e até transferências para o exterior. Um dos gastos que chamou a atenção das autoridades foi a compra de um food truck por cerca de US$ 80 mil, feito em nome de uma amiga de sua mãe. Além disso, parte do montante foi enviada para familiares na Argentina, com a justificativa de que seria para a construção de uma casa.

Yessica alegou que acreditava estar recebendo um bônus por seu bom desempenho, mas a polícia discorda dessa versão. Quando a clínica identificou o problema, exigiu o reembolso imediato dos valores.

Consequências legais

Em 27 de junho de 2025, Yessica foi presa, enfrentando acusações formais de roubo qualificado e lavagem de dinheiro, crimes com penas que podem chegar a 30 anos de prisão na Flórida. Ela chegou a devolver US$ 200 mil através de um cheque administrativo, mas afirmou que o restante do dinheiro já havia sido gasto ou enviado à família, e descreveu o valor recebido como uma “benção de Deus”.

Implicações e lições para o futuro

Esse caso gerou grande repercussão nos Estados Unidos, principalmente pela quantia envolvida e pelo perfil da clínica, que atende à elite. A empresa que gerencia a folha de pagamento demitiu os responsáveis pelo erro, mas a tarefa de identificar quem falhou se tornou mais complexa.

Especialistas alertam que a situação serve como um importante lembrete para trabalhadores: ao notar depósitos que não condizem com o esperado, o ideal é sempre comunicar imediatamente o empregador antes de usar qualquer quantia. Ignorar essa orientação pode levar a consequências legais sérias, como o que aconteceu no caso de Yessica.

Outro caso que também chamou atenção no cenário americano envolve um aposentado que ganhou um prêmio na loteria e perdeu tudo em uma semana. No dia 17 de fevereiro de 2025, uma mulher de 83 anos, moradora do Texas, comprou um bilhete do jogo “Lotto Texas” por meio de um aplicativo chamado Jackpocket. Ela acertou todas as seis dezenas e ganhou impressionantes US$ 83,5 milhões.

Mudanças nas regras da loteria

Uma semana depois, no entanto, a Texas Lottery Commission proclamou que os aplicativos de courier não eram autorizados segundo as leis estaduais. A explicação foi a falta de regulamentação e os riscos envolvidos na integridade do jogo. Mesmo com o bilhete comprado anteriormente, a nova regra fez com que a premiação não fosse liberada.

Uma batalha jurídica

A ganhadora, que se apresentou como “Jane Doe” em um processo judicial, alegou que adquiriu o bilhete legalmente, antes da mudança, e que a proibição retroativa impedia que seus direitos fossem reconhecidos. O advogado da mulher, Randy Howry, argumenta que a Comissão de Loteria não deveria mudar as regras após o sorteio para evitar o pagamento de um prêmio legítimo. Assim, a disputa legal continua, gerando o interesse da mídia e do público em geral.

Esses casos nos mostram que, em situações de grandes valores, é fundamental ter cautela e buscar sempre a orientação correta.