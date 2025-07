SBT confirma afastamento de Leo Dias em nota oficial

Tensão nos Bastidores do SBT em Torno de Leo Dias e o Fofocalizando

O clima nos bastidores do SBT está agitado após uma série de especulações envolvendo o jornalista Leo Dias e seu papel no programa Fofocalizando. Na última terça-feira, a emissora precisou se manifestar para esclarecer informações que circulavam nas redes sociais, especialmente sobre a suposta proibição do uso do logotipo da Leo Dias TV no programa.

Em uma nota oficial, o SBT afirmou que "não procede a informação de que o SBT proibiu a inserção do logotipo da Leo Dias TV nas exibições de suas matérias." Essa declaração surgiu em resposta à repercussão negativa nas redes sociais, onde muitos notaram que Leo Dias estava com uma atitude desmotivada durante suas aparições no Fofocalizando, enquanto apresentava um comportamento animado em suas transmissões no canal próprio.

Além de desmentir os boatos, a emissora também revelou que está em negociação com Leo Dias para a criação de um novo plano comercial que irá regular as futuras inserções de sua marca na programação. No entanto, até o momento, os detalhes desse novo acordo ainda não foram divulgados.

Outro ponto importante mencionado na nota foi sobre o afastamento de Leo Dias do programa. Segundo o SBT, essa saída já estava agendada, pois o apresentador tinha dias de folga programados. A emissora esclareceu que ele já retornará à sua rotina na próxima semana.

Leo Dias é uma figura conhecida e polêmica no jornalismo de celebridades no Brasil, e sua presença ou ausência no Fofocalizando frequentemente gera repercussão entre os telespectadores. O SBT está em um momento delicado, tentando manter a estabilidade do programa em um cenário em que a audiência tem apresentado oscilações.

Com a expectativa em torno do retorno de Leo Dias na próxima semana, a situação continua a movimentar os bastidores da televisão, deixando todos atentos a possíveis desdobramentos dessa história.