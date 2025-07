Encontro com Patrícia Poeta comemora 3 anos de celebração

Nos Estúdios Globo, em São Paulo, o clima é de festa. Na sexta-feira, 4 de julho, o programa Encontro com Patrícia Poeta comemora três anos no ar com uma edição especial cheia de emoção, surpresas e momentos marcantes. Para a celebração, a equipe trouxe convidados especiais, uma plateia afetiva e até um bolo de aniversário.

Para animar a festa, o grupo de samba Fundo de Quintal se apresenta, trazendo um toque musical ao evento. O estúdio está decorado de forma especial, com um tapete temático que exibe o logotipo do programa e uma chuva de balões, além de uma cenografia exclusiva para a ocasião.

Entre os convidados desta edição estão os atores Kaysar Dadour e Samuel de Assis, que compartilham novidades sobre seus projetos atuais e futuros, interagindo com a plateia presente.

A plateia é composta em parte por pessoas que participaram do quadro Te Encontro em Casa, onde Patrícia Poeta visita telespectadores em suas casas, trazendo à tona histórias emocionantes. Esses participantes estão de volta ao programa para relembrar suas experiências ao lado da apresentadora.

A edição também contará com uma retrospectiva dos episódios mais memoráveis do programa, destacando reencontros, entrevistas especiais e participações que tocaram o coração do público ao longo desses três anos. Esta compilação reforça a conexão que o Encontro estabelece com os brasileiros todas as manhãs.

O Encontro com Patrícia Poeta é exibido de segunda a sexta-feira na TV Globo, logo após o Bom Dia Brasil. O programa tem a apresentação de Patrícia Poeta, com direção-geral de Ariel Jacobowitz e direção de Patricia Carvalho, enquanto Claudio Marques é responsável pela direção de gênero.