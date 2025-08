SBT causa polêmica entre público e funcionários com satira

O SBT inicia outubro de 2023 enfrentando sérios desafios em sua audiência. A emissora, que celebra 44 anos, tenta se reinventar, mas seus esforços parecem não surtir efeito, gerando descontentamento entre o público e até entre os próprios funcionários.

No início deste mês, o canal veiculou chamadas enfatizando a estreia de uma nova versão do programa “Aqui Agora”, prometendo uma “arma secreta”. O mistério foi desvendado durante a exibição, quando foi anunciado que o apresentador Geraldo Luís seria o novo integrante da equipe, junto com Daniele Brandi e Marco Pagetti.

Embora a estratégia de manter suspense seja comum na televisão, a súbita inclusão de Geraldo Luís deixou os outros apresentadores em uma situação complicada. Daniele e Pagetti tinham se preparado intensamente, gravando pilotos e experimentando sua dinâmica nas últimas semanas. A decisão da direção não foi comunicada a eles previamente, o que configura uma falta de respeito com os profissionais. Existe a expectativa de que, devido à personalidade marcante de Geraldo, o espaço deles na atração diminua gradualmente.

Daniele Brandi, em particular, merece reconhecimento, já que ela conseguiu manter a audiência do programa “Tá na Hora” após a saída rápida de José Luiz Datena, mesmo sem a mesma notoriedade do apresentador anterior.

Além disso, o SBT se envolveu em controvérsias relacionadas à promoção de programas. No dia 14 de setembro, Ratinho anunciou em um programa de rádio que a estreia do programa “No Alvo” poderia ser cancelada devido a uma suposta proibição do entrevistado Pablo Marçal. Entretanto, Marçal desmentiu as afirmações, esclarecendo que nunca tentou impedir a exibição e que acreditava que tudo fazia parte de uma estratégia de marketing. Ele também destacou que essa situação acabou favorecendo a audiência do programa.

Na última sexta-feira, a emissora fez uma série de mudanças em sua grade de programação. Às 16h46, a assessoria de comunicação enviou um e-mail para a imprensa anunciando alterações que teriam início na segunda-feira. Entre as mudanças, o “Primeiro Impacto” e o “Alô, Você” seriam transmitidos mais cedo, enquanto o “Bom Dia & Cia” passaria a ser exibido no horário do almoço, mas somente para a Grande São Paulo, aumentando a audiência de Luiz Bacci em detrimento da dupla Patati Patatá.

Contudo, menos de duas horas depois, um novo e-mail da emissora cancelou as alterações anteriores, sem qualquer explicação ou respeito às normas de comunicação. Esse tipo de alteração de programação não é novidade para o SBT, que já teve exemplos de mudanças frequentes ao longo dos anos, conforme afirmado por Serginho Groisman, que mencionou ter lidado com 45 alterações no horário de seu programa.

As modificações são parte de uma estratégia mais ampla da atual presidência da emissora, que pretende testar novas programações até encontrar o que funciona. No entanto, o cenário atual é diferente do adulto na década de 1990, quando a concorrência era menor e o público parecia mais tolerante. A competição por audiência está acirrada, e os espectadores, insatisfeitos com as constantes mudanças na grade, têm mostrado pouca paciência.

Em resumo, o SBT busca formas de reverter a crise de audiência, mas suas táticas, que incluem suspenses criativos e alterações constantes na programação, têm gerado descontentamento e desconfiança entre o público e os próprios apresentadores. A emissora precisa encontrar um caminho mais claro para reconquistar a confiança de sua audiência.