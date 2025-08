EUA exigirão caução de turistas equivalente a carro popular

O governo dos Estados Unidos anunciou que, a partir do dia 20 deste mês, turistas de alguns países precisarão pagar um valor caução para conseguir o visto de entrada. Esse depósito é de US$ 15.000 (cerca de R$ 83 mil) e faz parte de um projeto-piloto que vai durar 12 meses. A ideia é reduzir a permanência irregular de estrangeiros no país.

Essa nova medida vai atingir nações que têm um alto índice de visitantes que não retornam após o término do visto, uma situação conhecida como overstay. A proposta é antiga, tendo sido aprovada durante o governo Trump, mas agora começa a ser colocada em prática com o objetivo de diminuir o número de imigrantes ilegais.

De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, esse valor será totalmente reembolsado caso o turista saia do país dentro do prazo estabelecido. A lista dos países afetados por essa nova regra inclui apenas aqueles considerados de alto risco migratório, e essa lista deverá ser atualizada com o tempo, conforme a avaliação do programa.

Caução de US$ 15 mil será devolvida a quem cumprir as regras

O pagamento da caução poderá ser feito de forma antecipada e por meio de métodos autorizados, como um cartão de crédito internacional. O depósito ficará sob a administração de agências ligadas ao sistema de imigração dos EUA. Se o visitante não voltar dentro do prazo, o dinheiro será usado para cobrir os custos relacionados a deportação e a fiscalização migratória.

Essa iniciativa faz parte de um esforço maior do governo americano para garantir que as leis de imigração sejam respeitadas. A nova regra busca desencorajar fraudes no uso de visto de turista, que é uma das formas mais comuns de entrada de imigrantes ilegais no país.

Essa política será monitorada ao longo do ano e pode ser ajustada baseada nos resultados que surgirem. Além disso, os impactos nas relações diplomáticas com os países afetados serão cuidadosamente observados.

Regras visam combater permanência irregular e fortalecer controle migratório

Essa medida é parte de uma estratégia para reforçar o controle nas fronteiras e a entrada legal de estrangeiros, especialmente em um período em que a política de migração está sob mais atenção. Especialistas afirmam que muitos imigrantes ilegais nos EUA não entram de forma clandestina, mas ficam além do tempo permitido por seus vistos.

A expectativa é que essa caução funcione como uma espécie de garantia, desestimulando abusos e incentivando os visitantes a seguirem as leis do país. Apesar de algumas críticas vindas de organizações de direitos humanos, o governo argumenta que essa prática é semelhante a contratos de aluguel ou a acordos judiciais.

O valor da caução é considerado alto o suficiente para coibir abusos, mas ainda viável para aqueles que têm perfil turístico e desejam explorar o país.