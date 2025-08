SBT altera programação após afastamento de Ratinho

O apresentador Carlos Massa, conhecido como Ratinho, anunciou seu afastamento do SBT nesta segunda-feira, 28 de agosto, após a morte de sua mãe, Maria Talarico Massa, que faleceu no sábado, 26 de agosto, aos 93 anos. Esta informação foi divulgada pelo Grupo Massa, que inclui, além do SBT, a Rede Massa, uma afiliada do canal no Paraná.

Em respeito ao luto do apresentador, a emissora decidiu não transmitir o quadro “Dez ou Mil”, que normalmente vai ao ar às segundas-feiras. Em vez disso, foi exibida uma edição inédita, gravada anteriormente, do “Programa do Ratinho”, para evitar reprisões de conteúdos antigos.

Nos bastidores do SBT, a situação gerou confusão sobre como preencher a grade noturna. Até o final da noite de segunda-feira, não havia uma confirmação oficial sobre o que iria ao ar no lugar do programa ao vivo ou se algum apresentador assumiria a temporada temporariamente. Este dilema surgiu logo após a exibição da novela “As Filhas da Senhora Garcia”, momento em que normalmente o programa do Ratinho começa.

Ratinho também se expressou em suas redes sociais, agradecendo as mensagens de apoio recebidas durante esse período difícil. Ele comentou sobre a dor da perda da mãe, compartilhando seus sentimentos: “Em meu nome, em nome dos meus irmãos e de toda a nossa família, quero agradecer de coração por cada mensagem, homenagem e abraço que recebemos neste momento tão difícil para nós. Perder minha mãe, Dona Maria, é uma dor imensa; uma parte de mim se vai com ela.”

A perda de Maria Talarico Massa também afeta outros membros da família, como os filhos Rafael e Gabriel Massa, além do atual governador do Paraná, Ratinho Jr. A família está unida em luto e tem recebido o apoio de colegas de trabalho da televisão e fãs do apresentador.

O quadro “Dez ou Mil”, que teve sua exibição suspensa, conta com jurados conhecidos, como Cariúcha, Sônia Lima, Sérgio Mallandro, Igor Guimarães e Décio Piccinini. O programa é um dos líderes de audiência nas noites de segunda-feira no SBT.