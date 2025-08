Elle Fanning revela como fãs influenciaram sua escalação em “The Hunger Games”

Este ano, foi confirmada a escalação de Elle Fanning como Effie Trinket na adaptação cinematográfica do livro The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. A notícia gerou entusiasmo entre os fãs, que já aguardavam ansiosamente por essa escolha.

Sunrise on the Reaping é o segundo livro prequel da série Hunger Games, escrita por Suzanne Collins. A história se passa 24 anos antes dos eventos do primeiro livro da trilogia original. O lançamento do livro está previsto para março de 2025, e a adaptação cinematográfica foi anunciada em junho de 2024. Desde então, muitos fãs começaram a sugerir a escalação de personagens icônicos, como Haymitch Abernathy, Plutarch Heavensbee, Caesar Flickerman e, evidentemente, Effie Trinket.

Effie tem um papel importante na trilogia original como a acompanhante dos tributos do Distrito 12. Em Sunrise on the Reaping, uma versão mais jovem de Effie trabalha como estilista de Haymitch, que está se preparando para participar da 50ª edição dos Jogos Vorazes.

Os fãs da série conhecem Effie como uma verdadeira fashionista, personagem que nas adaptações anteriores foi interpretada por Elizabeth Banks. Por isso, a escolha de Elle Fanning para o papel agradou a muitos, que sempre sentiram que ela tinha a “energia de Effie Trinket”.

A confirmação do elenco de Elle Fanning ocorreu em 20 de maio e teve uma recepção positiva nas redes sociais, alcançando 295 mil curtidas e mais de 100 mil compartilhamentos em X (anteriormente Twitter). A reação do público foi calorosa, com muitos fãs comemorando a decisão e mencionando que essa escolha era um sonho antigo por parte da comunidade de fãs.

Em um dos comentários, um fã mencionou que a reação online foi fundamental para que a escolha se concretizasse. Ela se destacou entre os comentários celebrando a escolha, com um usuário afirmando que a decisão de escalar Elle Fanning era a mais acertada dos últimos tempos.

Em uma entrevista recente, Elle comentou sobre a campanha dos fãs que acabou influenciando a decisão da produtora. Ela revelou que a equipe de produção havia recebido muitos pedidos online, ressaltando a pressão que a demanda dos fãs colocou sobre a escolha.

Elizabeth Banks, que interpretou Effie nos filmes anteriores, também apoiou a nova escolha. Após o anúncio, ela enviou flores a Elle, expressando sua empolgação com a escalação e enfatizando que acreditava que Fanning era perfeita para o papel.

Elle Fanning também declarou seu apreço por Elizabeth e pela personagem que crescente admirava. Ela compartilhou que Effie sempre foi sua favorita e que recebeu mensagens carinhosas de Elizabeth, que desejou sorte em seu novo desafio.

As filmagens do filme estão programadas para começar neste verão, com estreia marcada para 20 de novembro de 2026. A atriz disse que ainda não começou a filmar, mas que está animada para fazer os fãs felizes com seu trabalho.

Além de Elle, outras escolhas de elenco feitas pelos fãs também se concretizaram, refletindo a forte conexão entre a obra e sua base de admiradores.