Salário mínimo terá reajuste em julho; confira o novo valor

A partir de terça-feira, 1º de outubro, o estado de São Paulo terá um novo salário mínimo, que passa a ser de R$ 1.804. Esse valor representa um aumento de 10% em relação ao mínimo anterior, que era de R$ 1.640. O reajuste é superior à inflação acumulada de 4,5%, resultando em um ganho real de cerca de 5%. Este piso salarial se aplica a categorias que não têm valores estabelecidos por convenção coletiva, acordo específico ou legislação federal.

Além do aumento do salário mínimo, o governo de São Paulo também anunciou um reajuste de 5% para todos os servidores públicos, incluindo aqueles que estão na ativa, aposentados e pensionistas. Essa medida deve beneficiar cerca de 925 mil pessoas no estado. Para garantir que ninguém receba menos que o novo salário mínimo estadual, foi criado um abono complementar.

As novas faixas salariais em São Paulo, que irão vigorar com o novo salário mínimo, são divididas da seguinte forma:

Faixa 1 : R$ 1.789,04 – englobando empregados domésticos, trabalhadores rurais, da construção civil e motoboys.

Faixa 2 : R$ 1.830,23 – para setores como vestuário, calçados, saúde, hotelaria e telemarketing.

Faixa 3 : R$ 1.871,75 – aplicável a indústrias químicas, alimentícias, comércio e logística.

Faixa 4 : R$ 1.945,67 – destinada a profissionais das áreas metalúrgica, gráfica, vigilância, condomínios e educação.

Faixa 5: R$ 2.267,21 – destinada a técnicos de nível médio.

Essas mudanças visam garantir um melhor poder aquisitivo para os trabalhadores e servidores do estado, refletindo um esforço do governo para acompanhar as necessidades econômicas atuais.