Colgate anuncia fim da produção no Brasil

Recentemente, a Colgate-Palmolive decidiu suspender a fabricação do creme dental Total Prevenção Ativa Clean Mint após receber mais de 1.200 reclamações sobre reações adversas. Essa medida, que começou em março de 2025, inicialmente estava prevista para durar 90 dias, mas agora pode se estender indefinidamente. O aumento nas queixas gerou preocupação entre os consumidores.

Os relatos de usuários incluem ardência, inchaço e até aftas. Um dos principais motivos levantados para esses problemas está relacionado aos novos aromatizantes utilizados, especialmente após a troca do fluoreto de sódio pelo fluoreto de estanho. Mesmo com a nova fórmula, os efeitos colaterais continuaram a aparecer, aumentando ainda mais a apreensão entre quem usava o produto.

Muitos consumidores notaram dificuldade em lidar com os sintomas persistentes e começaram a questionar a reformulação do creme dental. Além disso, há variantes do produto, como a de carvão ativado, que também estão sendo analisadas. Cada uma das queixas está sendo avaliada pela empresa, que defende os padrões de qualidade e segurança dos seus produtos.

A crise envolvendo a Colgate

Apesar de recolher os lotes do creme dental, a Colgate mantém a defesa da nova fórmula. Após um longo período de pesquisa, a empresa pretende reembolsar os consumidores que passaram por essas experiências desagradáveis. O Procon-SP já está atuando na orientação aos afetados, que devem comprovar suas despesas, incluindo consultas médicas, para eventuais ações judiciais.

As reclamações se tornaram mais frequentes e o monitoramento dos ingredientes do produto é uma prioridade. A principal preocupação gira em torno dos compostos químicos que podem estar causando irritação e sensibilidade. Essa situação serve como um alerta importante para os usuários.

Recentemente, aumentando a demanda por atendimento médico, consumidores relataram lesões orais associadas ao uso do creme dental. Os sintomas descritos são bastante semelhantes e vão além de uma simples irritação. Mesmo com características antibacterianas, é fundamental que os usuários fiquem atentos e redobrem os cuidados, especialmente aqueles que têm uma sensibilidade maior.

A recomendação é interromper o uso do produto imediatamente. Um acompanhamento médico pode ajudar a identificar as melhores opções e cuidados a serem tomados. O monitoramento da Anvisa é constante, visando evitar o surgimento de novos casos e a intensificação dos já existentes. Portanto, é essencial prestar atenção nos ingredientes destacados nas embalagens dos produtos que você utiliza.