Sabrina Carpenter suaviza sua apresentação ao vivo

Sabrina Carpenter Agita o BST Festival em Londres com Show para 65 mil Pessoas

Sabrina Carpenter, a talentosa cantora e atriz de 26 anos, animou uma plateia de 65 mil pessoas no BST Festival, realizado em Hyde Park, Londres. O evento ocorreu no último sábado e foi marcado por uma mudança em sua abordagem habitual, revelando um show mais familiar e amigável.

A artista é conhecida por suas letras mais atrevidas e performances sexy, mas, neste espetáculo, optou por um tom mais leve. Durante a apresentação, um aviso de "destaque parental" foi exibido na tela quando ela começou a cantar a música "Bed Chem". Para a performance de "Juno", Sabrina deixou de lado os elementos provocativos e surpreendeu a plateia ao disparar camisetas com um canhão.

Apesar dessas alterações, Carpenter manteve sua energia contagiante e apresentou um repertório de 17 canções, incluindo seus maiores sucessos. Seu charme e sorriso cativante conquistaram o público.

Uma Artista Relacionável

Sabrina Carpenter é especialmente relevante para a geração que usa aplicativos de namoro. Suas músicas retratam experiências comuns de mulheres, falando sobre desafios emocionais e as situações engraçadas que surgem nas relações. Isso faz dela uma artista acessível, capaz de criar uma conexão próxima com seus fãs.

Natural de Pensilvânia, Carpenter começou sua carreira precoce ao publicar vídeos no YouTube aos 10 anos e, um ano depois, ficou em terceiro lugar em uma competição para se tornar a próxima Miley Cyrus. A fama veio com a série "Girl Meets World", da Disney, em 2013. Desde então, lançou seis álbuns, mas somente recentemente começou a ser reconhecida internacionalmente.

Em 2024, a cantora fez história ao se tornar a primeira artista a ocupar simultaneamente as duas primeiras posições na lista de singles do Reino Unido por três semanas consecutivas. Além disso, "Espresso", um de seus maiores sucessos, passou 20 semanas no topo das paradas, um feito que não ocorria há 71 anos.

Uma Apresentação Adaptável

Durante o show em Londres, Carpenter expressou sua gratidão ao público, ressaltando a importância daquele momento em sua carreira. A artista misturou humor e temas mais picantes com sketches divertidos, como infomerciais de produtos para eliminar homens indesejados. No entanto, a apresentação foi notavelmente mais contida, possivelmente para acomodar a presença de muitas crianças entre os fãs.

Recentemente, Sabrina enfrentou críticas por suas performances consideradas excessivamente ousadas, como sua atuação na cerimônia do Brit Awards em março, que gerou mais de 800 reclamações. Em outra polêmica, a capa de seu álbum "Man’s Best Friend" também foi alvo de críticas por sua representação, levando a artista a apresentar uma arte alternativa que foi "aprovada por Deus".

Conclusão

A apresentação em Londres destacou o profissionalismo de Sabrina Carpenter, que mostrou habilidade em adaptar seu estilo e seu repertório para diferentes públicos. Ela encerrou o show com uma performance empolgante em uma grua que a elevou sobre a multidão, proporcionando aos fãs uma lembrança especial.

"Obrigada, Londres! Este é um dos maiores shows que já fiz", agradeceu Carpenter antes de encerrar com "Espresso", brindando aos fãs com um toque divertido ao beber de uma taça decorativa. Embora algumas pessoas esperassem surpresas ou convidados especiais, o show já se firmou como um marco na carreira da cantora, demonstrando sua capacidade de brilhar sozinha no palco.