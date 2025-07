Leilão de veículos inclui moto do Senna com 161 unidades disponíveis

A Ducati 1199 Panigale S Senna, modelo de 2014, estará disponível em um leilão realizado pela Copart, que acontece na próxima terça-feira, dia 8, às 10h. Trata-se de uma edição limitada, com apenas 161 unidades produzidas, que resgata o design das primeiras motos Ducati Senna, lançadas em 1994. As cores cinza e vermelho, características deste modelo, foram escolhidas pelo famoso piloto brasileiro Ayrton Senna, refletindo sua identidade e estilo.

Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar gratuitamente no site da Copart. No portal, é possível encontrar imagens detalhadas do modelo e informações técnicas, além de acompanhar os lances em tempo real. Até a última sexta-feira, os lances pela Ducati já ultrapassavam R$ 180 mil.

Além da Ducati, o leilão contará com outras motocicletas, incluindo uma Suzuki GSX-R 2015/2016, cujo preço médio é de R$ 55.723, segundo a Tabela Fipe. Também estarão disponíveis uma Triumph Trident 2023/2024, com valor médio de R$ 45.662, e uma Honda CBR 600F 2013, avaliada em torno de R$ 37.933 na tabela.

Para quem busca opções mais acessíveis, o leilão incluirá modelos como uma Honda CG 160 de 2018, com preço médio de R$ 14.326, e uma Yamaha XTZ 150 Crosser de 2019, avaliada em R$ 14.717. A diversidade de opções promete atrair tanto colecionadores quanto novos motociclistas.