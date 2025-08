Rússia aumenta ofensiva na Ucrânia com prazo de Trump se aproximando

Hospital de Campanha e Dificuldades na Linha de Frente

Em uma noite silenciosa, interrompida apenas pelo zumbido de um drone russo, Dmytro, um profissional de saúde, aguarda ansiosamente por pacientes em seu pequeno hospital de campanha, situado a cerca de 30 quilômetros de Pokrovsk, uma cidade estratégica na Ucrânia. Com apenas duas camas disponíveis e sem feridos até o momento, ele percebe a gravidade da situação. "Temos uma situação muito difícil pela necessidade de retirada", diz Dmytro. Ele menciona que muitos feridos estão esperando dias para serem resgatados, enquanto os drones russos se tornam cada vez mais ativos no céu.

O amanhecer costuma ser considerado o melhor momento para a retirada de feridos da linha de frente, mas, mesmo com a luz do dia, a chegada de pacientes continua a ser incerta. Dmytro alerta que os drones estão tornando extremamente arriscado para os veículos blindados do exército ucraniano realizarem resgates, principalmente em um cenário onde os combates se intensificam.

Avanços Russos no Leste da Ucrânia

No leste da Ucrânia, os avanços das tropas russas estão se acumulando. O Kremlin, que mira Pokrovsk há meses, pode cercar a cidade a qualquer momento. Durante quatro dias de cobertura na região, foi possível notar a rápida mudança no controle territorial. Os drones russos têm conseguido acessar áreas que antes eram consideradas seguras pelas forças ucranianas, dificultando qualquer tentativa de resistência.

Este avanço ocorre enquanto a pressão internacional sobre a Rússia também se intensifica. O presidente dos Estados Unidos, em uma mudança de postura, reduziu o prazo para um possível cessar-fogo de 50 para apenas 12 dias. Essa nova linha dura pode estimular uma resposta mais imediata e eficaz da comunidade internacional em apoio à Ucrânia.

Desafios e Reações na Ucrânia

A resposta da Ucrânia a essa situação tem sido de urgência, especialmente com a expectativa de um novo apoio do Ocidente em termos de armamentos e recursos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que, apesar de as tropas russas não estarem realizando grandes avanços, a situação na linha de frente é desafiadora. A pressão sobre suas forças é crescente, especialmente em Pokrovsk e Kostiantynivka, onde o combate se intensifica.

Com a mudança no cenário, muitos soldados ucranianos estão se sentindo exaustos e sem recursos. Um comandante da 93ª Brigada Mecanizada afirmou que não recebe novos recrutas há oito meses e que a maioria dos combatentes são veteranos cansados. A falta de comunicação adequada entre oficiais e soldados também foi mencionada como um fator que agrava a situação.

Avanços no Norte e Tensão Crescente

Mais ao norte, em Kupiansk, as tropas russas estão fazendo avanços significativos, ameaçando rotas de abastecimento essenciais para as forças ucranianas. Recentemente, a vila de Radkivka foi tomada, o que foi destacado como um movimento importante para as operações russas na região.

Diante desse cenário desafiador, a Ucrânia se vê frente a uma "tempestade perfeita", combinando escassez de pessoal, incertezas nas relações internacionais e dificuldades no fornecimento de armamentos. O resultado é uma situação de intenso estresse para os soldados ucranianos e um aumento na pressão sobre o governo enquanto se tentam retomar o controle e conter os avanços russos.