Praia escondida na Bahia é descoberta por brasileiros

No Litoral Sul da Bahia, há um tesouro escondido: a Ponta do Corumbau. Localizada no distrito de Prado, essa praia encanta pela beleza das suas paisagens e seu ar de tranquilidade. Se você procura um lugar longe da agitação dos pontos turísticos mais conhecidos, como Porto Seguro e Salvador, essa é uma excelente escolha.

A Ponta do Corumbau fica a cerca de 224 km de Porto Seguro e 135 km de Teixeira de Freitas. O acesso pode ser feito por estradas de terra ou por barco. Essa dificuldade para chegar garante que a charmosa vila de pescadores mantenha seu charme, focando no turismo sustentável.

Maré baixa

Uma das grandes atrações da Ponta do Corumbau é sua extensa faixa de areia, que se revela ainda mais linda durante a maré baixa. Imagine-se caminhando pela areia, com o mar à sua volta, quase tocando o horizonte — uma experiência incrível para fotos e para relaxar. As águas são calmas e claras, ideais para um banho a qualquer hora do dia.

Convergência de águas: Rio e mar

Perto da Ponta do Corumbau, o Rio Corumbau traz um espetáculo à parte. Aqui, o encontro das águas doces do rio com as salgadas do mar cria um cenário fascinante, perfeito para quem gosta de mergulhar em diferentes ambientes. Essa mistura proporciona experiências únicas para os visitantes.

A biodiversidade da área também é impressionante, com manguezais e recifes de corais que abrigam diversas espécies marinhas. Não é à toa que a Reserva Extrativista Marinha do Corumbau atrai mergulhadores e amantes da natureza em busca de aventuras.

Cultura e história de Prado

Mas a atração de Prado vai além das belezas naturais. A região é rica em cultura! O famoso Beco das Garrafas é um local animado, rodeado de bares e apresentações culturais que fervilham de vida.

Ainda há trilhas ecológicas que levam os visitantes a explorar a Mata Atlântica preservada, revelando a rica biodiversidade local. Quem se aventura nas comunidades de pescadores acaba adquirindo um conhecimento profundo sobre as práticas da região. Essa relação harmônica entre o homem e a natureza oferece um olhar único sobre a vida nesse cantinho especial da Bahia.