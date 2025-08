Russell avança com P4 no desafiador qualificação da Hungria

George Russell surpreende e conquista o quarto lugar na classificação para o Grande Prêmio da Hungria

George Russell, piloto da Mercedes, ficou satisfeito ao garantir a quarta posição na sessão de qualificação do Grande Prêmio da Hungria. Durante essa qualificação, as condições da pista pareciam favorecer a equipe Mercedes.

Após uma última sessão de treinos muito quente, nuvens escuras começaram a se aproximar do circuito Hungaroring antes da qualificação. Com isso, as temperaturas caíram, e o vento se tornou um fator importante à medida que as fases de Q1, Q2 e Q3 ocorreram.

Neste final de semana, a Mercedes decidiu voltar a uma configuração de suspensão mais antiga. Russell conseguiu avançar para a disputa pela pole position, ficando apenas 0,05 segundos atrás do primeiro colocado, Charles Leclerc.

Ao comentar sobre sua performance, Russell mencionou: “Quando você termina em quarto lugar e está a meio décimo do primeiro, sempre fica a sensação de ‘e se?’ Eu cometi um pequeno erro.” Ele também destacou que foi uma sessão peculiar, já que a maioria dos pilotos teve um desempenho mais fraco no Q3. “Não vou me culpar demais, pois fui um décimo mais lento, enquanto a maioria ficou de três a quatro décimos abaixo do que esperavam”, afirmou.

Russell considera que alcançar a quarta posição, especialmente após suas dificuldades nas sessões anteriores, é um avanço significativo. Ao ser questionado sobre suas expectativas para a corrida, ele mencionou que não se sentia confuso, mas que as incertezas eram grandes. Ele explicou que a pista estava a 37 graus ao final do Q3, mas 20 minutos antes, a temperatura era de 55 graus, o que pode influenciar muito no desempenho da equipe.

“Espero conseguir brigar com o Charles, mas os carros da Aston Martin parecem estar mais fortes do que o esperado também”, acrescentou.

Seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, não teve a mesma sorte. Ele assistiu ao Q3 da arquibancada após ser eliminado na fase de Q2, terminando em 11º lugar, mas caiu para 15º depois que seu tempo foi desclassificado por exceder os limites da pista. Antonelli explicou: “Na última volta, eu não tinha aderência na traseira, o carro estava completamente sem controle. Desde o Turn 1, já tive um deslize enorme e isso só piorou durante a volta.”

Visivelmente frustrado, ele comentou: “É desapontador, pois estava com confiança. Mais uma vez, as coisas não funcionaram a nosso favor.” Ele acredita que a melhoria no desempenho do carro seria valorizada na corrida, mas lamentou não ter conseguido demonstrar esse potencial.