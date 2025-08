Perigo em casa: objeto comum ameaça a segurança de crianças

Os perigos dentro de casa muitas vezes podem passar despercebidos, e isso é especialmente preocupante para quem tem crianças por perto. Um estudo recente do Ministério da Saúde trouxe à tona um dado alarmante: os acidentes domésticos estão na lista das principais causas de internação infantil no Brasil. Em 2023, mais de 34 mil crianças foram hospitalizadas, principalmente por quedas, com os maiores afetados sendo os pequenos entre 5 e 9 anos. Conhecer os riscos é fundamental para manter a segurança dos nossos filhos.

Um dos maiores vilões são os produtos de limpeza em embalagens não originais. Essas garrafas, que muitas vezes imitam bebidas comuns, podem atrair a atenção das crianças. Por isso, é essencial manter esses produtos em suas embalagens originais e em locais altos e seguros, evitando confusões que podem resultar em intoxicações graves.

Além disso, há outros itens do dia a dia que podem representar riscos sérios para os pequenos. Vamos conferir alguns deles.

Móveis com Rodas e Móbiles de Berço

Os móveis com rodinhas são uma armadilha frequente. Eles podem se mover de maneiras inesperadas, aumentando o risco de quedas ou mesmo aprisionamentos. Fixar esses móveis no lugar ou investir em rodinhas que tenham travas é uma medida simples que pode fazer toda a diferença.

Os móbiles de berço, por sua vez, também precisam de atenção. Se não forem instalados corretamente, podem acabar caindo sobre as crianças. É importante garantir que a instalação esteja segura e que elementos como móveis altos estejam firmemente fixados.

Pequenos Objetos

Outro grande risco vem dos pequenos objetos que ficam ao alcance das crianças. Itens como moedas, pequenas peças de brinquedos, amendoins e grãos de milho podem facilmente levar a situações de sufocamento. Para evitar acidentes, mantenha esses objetos fora do alcance dos pequenos, escolha brinquedos adequados para a idade deles e esteja sempre atento durante as brincadeiras.

A segurança das crianças em casa exige cuidados contínuos e vigilância constante. Com um aumento de 13,7% nas quedas e a presença de objetos pequenos como uma crescente ameaça, é crucial estar sempre alerta.

Seguir essas dicas e continuar se informando são passos importantes para criar um lar mais seguro. Lembre-se: produtos de limpeza e pequenos objetos podem esconder riscos, mas com estratégias simples, podemos garantir um ambiente doméstico saudável e seguro para todos.