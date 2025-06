Round 6 termina e abre espaço para nova franquia

Final de "Round 6" e os Rumores sobre o Futuro da Série

Após quatro anos de sucesso, a série "Round 6", conhecida internacionalmente como "Squid Game", está chegando ao fim nesta semana. A decisão de encerrar a série agora não é uma tentativa de estender a história mais do que necessário, como muitas vezes acontece com produções de televisão e streaming. O criador da série, Hwang Dong-hyuk, optou por seguir um caminho diferente, alinhando-se às suas intenções artísticas originais.

A Netflix, que apostou alto na série, reconhece sua grande importância. "Round 6" se tornou um fenómeno global, e a plataforma ainda vê potencial para novas histórias a partir desse universo, mesmo após o encerramento da série principal. Dong-hyuk expressou seu desejo de que a essência da narrativa e os valores que tornaram a série tão especial sejam mantidos em futuras produções.

Lee Jung-jae, ator principal e vencedor do Emmy por sua atuação, também manifestou interesse em que novas histórias sejam criadas dentro desse universo, expandindo para narrativas em outros países, incluindo na América Latina e Europa. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pela Netflix, as falas do criador e do protagonista sugerem que a empresa esteja pensando em formas de continuar o legado de "Round 6".

Além do reality show "Round 6: O Desafio", onde participantes competem em jogos inspirados na série (sem a parte mortal), há especulações sobre uma possível adaptação americana da trama, que poderia contar com a produção de David Fincher. Também circulam rumores sobre uma série que exploraria os antecedentes dos jogos, possivelmente ambientada nos anos 1980, seguindo o modelo de sucesso de outras produções como "La Casa de Papel".

A expectativa em torno da série é grande, uma vez que a primeira temporada atraiu 330 milhões de espectadores e acumulou 2,8 bilhões de horas assistidas, tornando-se a produção original mais vista da Netflix. A terceira e última temporada começará imediatamente após a segunda, sem saltos no tempo, e seguirá o personagem Seong Gi-hun, que, após um motim contra os organizadores dos jogos, busca vingança de maneira implacável.

"Round 6" é um exemplo do crescente interesse global pela cultura sul-coreana, um fenômeno que não se restringe apenas à televisão, como evidenciam conquistas de obras como "Parasita", que ganhou o Oscar, e o grupo BTS, indicado ao Grammy. Este fenômeno permite que criadores fora dos centros tradicionais de produção, como Hollywood, sonhem com projetos ambiciosos.

Hwang Dong-hyuk acredita que, mais importante do que um legado na indústria, são as mensagens que sua história transmite, especialmente em tempos de violências e crises globais. Ele espera que, mesmo em meio a desafios, haja espaço para empatia e humanidade, enfatizando a necessidade de ação coletiva para melhorar o mundo. Para ele, a mensagem central é que as mudanças não precisam ser grandes, mas precisam acontecer.