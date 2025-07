Roma Capitale: informações oficiais e serviços disponíveis

Villa Sciarra: Aquisição Concretizada pela Prefeitura de Roma

No dia 31 de julho de 2025, foi formalizado o ato que assegura a aquisição de Villa Sciarra pela Prefeitura de Roma. Esse processo faz parte das iniciativas de federalismo cultural, com o imóvel sendo transferido da Agência do Patrimônio da União. Essa mudança é um passo significativo no contexto do Programa de Regeneração, que conta também com a participação do Ministério da Cultura. A meta é revitalizar a Villa com recursos do Plano de Recuperação Nacional (Pnrr).

Recentemente, foi apresentado o primeiro conjunto de intervenções já realizadas, que incluiu o restauro de vários pontos emblemáticos da Villa, como a fonte dos Satiri, fontes do setor norte, a fonte dos Putti e outras no setor sul, além de restaurações em estátuas e grupos escultóricos.

Sabrina Alfonsi, assessora de Agricultura, Meio Ambiente e Ciclo de Resíduos da Prefeitura, comentou sobre a importância da aquisição. Ela destacou que a definição da situação jurídica da Villa é um avanço para o patrimônio histórico e ambiental da cidade. Segundo ela, a posse da Villa soluсionará anos de incertezas administrativas e permitirá que a Villa Sciarra seja plenamente integrada ao sistema de gestão das vilas históricas da capital.

Além disso, essa nova fase possibilitará dar continuidade ao trabalho de revitalização do patrimônio histórico, artístico e ambiental da Villa. Alfonsi mencionou também a intenção de acelerar a parceria público-privada para a recuperação da Casa do Vignarolo, que, após reformas, deverá se tornar um espaço para coworking, ludoteca e local de descanso.

Com essa aquisição, a Prefeitura visa garantir não apenas a preservação, mas também o uso dinâmico de Villa Sciarra, beneficiando a comunidade e os visitantes.