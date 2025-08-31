Rodovia de 182 km conecta 44 ilhas com pontes flutuantes

A Overseas Highway, situada no sul da Flórida, é um verdadeiro cartão-postal que deixa qualquer um de queixo caído. Imagine um cenário de cinema, com aquela beleza natural de tirar o fôlego. Com cerca de 182 quilômetros de extensão, essa rodovia conecta o continente americano às ilhas Florida Keys, criando um percurso que é uma obra de arte da engenharia moderna.

São 44 ilhas interligadas por pontes que parecem flutuar sobre as águas azul-turquesa, típicas do Caribe. A estrada não é apenas um meio de transporte, mas um destino turístico que encanta a todos que têm a fortuna de atravessá-la. A plataforma Hellotickets até listou essa viagem como uma das “mais cênicas dos Estados Unidos”, ao lado de trajetos lendários como a Rota 66.

Detalhes do percurso

Um dos pontos altos desse trajeto é a Seven Mile Bridge, famosa por ser uma das maiores pontes do mundo quando foi construída, lá no início do século 20. Por lá, o visitante pode desfrutar de uma vista deslumbrante de 360 graus do oceano, uma verdadeira obra-prima da natureza e da engenharia.

A antiga versão da ponte ainda existe e é utilizada apenas por pedestres e ciclistas, permitindo uma experiência única de interação com o meio ambiente. Durante a viagem, diversas cidades como Islamorada, Key Largo e Marathon oferecem uma programação variada, com atividades que vão desde passeios de barco a mergulho e pesca esportiva.

Em Big Pine Key, avistar cervos em extinção é uma experiência imperdível, além disso, as praias do Bahia Honda State Park são um convite ao relaxamento e fazem sucesso entre os turistas. A aventura chega ao fim em Key West, onde você encontra uma mistura fascinante de cultura caribenha, arquitetura histórica e a famosa casa do escritor Ernest Hemingway.

História e atrativos

A história da Overseas Highway só adiciona mais charme a essa viagem. Ela nasceu a partir da ferrovia Overseas Railroad, que foi destruída por um furacão em 1935. O governo dos EUA decidiu aproveitar as estruturas que sobraram para construir a rodovia, dentro dos projetos do New Deal. Isso transforma o trajeto em um marco histórico, além de turístico.

Reconhecida como uma "All-American Road", a Overseas Highway evoluiu de um simples ponto de passagem para um grande atrativo turístico nos Estados Unidos. Durante o percurso, você encontrará trilhas ecológicas, bares à beira-mar e vilas de artesanato, que atraem quem busca por experiências diferenciadas e autênticas.

Aqui no Brasil, temos estradas lindas também, como aquela no litoral paulista, feita pelo Exército Brasileiro. Mas a Overseas Highway é única, unindo natureza, história e turismo em um só espaço, criando memórias que ficam para a vida toda.