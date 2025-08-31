Notícias

custo real para assistir à Copa de 2026

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
o custo real de ir à Copa de 2026
o custo real de ir à Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 está se aproximando e, para os fãs do futebol, a expectativa é enorme! O torneio vai acontecer em três países: Canadá, México e Estados Unidos, entre 11 de junho e 19 de julho. Ao todo, 48 seleções vão brigar pelo título mais cobiçado do esporte, organizado em 12 grupos com 4 equipes cada. Para quem sonha em acompanhar tudo de perto, é bom já se preparar.

Preparando o bolso

Se você deseja viver essa experiência única, é ideal se organizar com antecedência. Os gastos envolvem ingressos, passagens e hospedagem, que podem aumentar bastante devido à alta demanda. De acordo com cálculos, uma viagem para a Copa do Mundo de 2026 pode custar a partir de R$ 14 mil por pessoa.

Por exemplo, quem pensa em assistir à abertura da Copa, saindo de São Paulo no dia 9 de junho e retornando no dia 14 para a Cidade do México, pode ter um custo total de R$ 15.328. Esse valor inclui passagens aéreas, que giram em torno de R$ 8.100, hospedagem por aproximadamente R$ 2.408, alimentação cerca de R$ 2.800 e o ingresso por R$ 1.920.

Planejamento é a chave para encontrar as melhores ofertas. Para entrar nos três países, é essencial ter o passaporte em dia. Outra dica é considerar o uso de um veículo para se deslocar, o que pode ajudar a economizar nas despesas.

Um levantamento do Civitatis aponta que, em Dallas, onde ocorrerão nove jogos, as passagens saindo de São Paulo costumam variar entre R$ 4.500 e R$ 5.700. E para quem vai compartilhar hotel com outra pessoa, a diária pode custar de R$ 500 a R$ 800.

Em Vancouver, no Canadá, as passagens estão na faixa de R$ 6.500 a R$ 8.500. Já para um casal que vai descansar em um hotel, o custo por dia fica entre R$ 600 e R$ 1.100. Com menos de um ano pela frente, ainda dá tempo de planejar bem e garantir sua presença na Copa do Mundo de 2026.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Correios vão entrar em greve em setembro de 2025?

Correios podem grevar em setembro de 2025?

14 minutos atrás
O paraíso escondido no Brasil que está longe da multidão e vai te encantar

O paraíso pouco conhecido no Brasil que vai te surpreender

44 minutos atrás
Estrada, Rodovia, Estados Unidos

Rodovia de 182 km conecta 44 ilhas com pontes flutuantes

1 hora atrás
possível tema da redação do Enem 2025 surpreende especialistas

Tema da redação do Enem 2025 surprende especialistas

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo