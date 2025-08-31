custo real para assistir à Copa de 2026

A Copa do Mundo de 2026 está se aproximando e, para os fãs do futebol, a expectativa é enorme! O torneio vai acontecer em três países: Canadá, México e Estados Unidos, entre 11 de junho e 19 de julho. Ao todo, 48 seleções vão brigar pelo título mais cobiçado do esporte, organizado em 12 grupos com 4 equipes cada. Para quem sonha em acompanhar tudo de perto, é bom já se preparar.

Preparando o bolso

Se você deseja viver essa experiência única, é ideal se organizar com antecedência. Os gastos envolvem ingressos, passagens e hospedagem, que podem aumentar bastante devido à alta demanda. De acordo com cálculos, uma viagem para a Copa do Mundo de 2026 pode custar a partir de R$ 14 mil por pessoa.

Por exemplo, quem pensa em assistir à abertura da Copa, saindo de São Paulo no dia 9 de junho e retornando no dia 14 para a Cidade do México, pode ter um custo total de R$ 15.328. Esse valor inclui passagens aéreas, que giram em torno de R$ 8.100, hospedagem por aproximadamente R$ 2.408, alimentação cerca de R$ 2.800 e o ingresso por R$ 1.920.

Planejamento é a chave para encontrar as melhores ofertas. Para entrar nos três países, é essencial ter o passaporte em dia. Outra dica é considerar o uso de um veículo para se deslocar, o que pode ajudar a economizar nas despesas.

Um levantamento do Civitatis aponta que, em Dallas, onde ocorrerão nove jogos, as passagens saindo de São Paulo costumam variar entre R$ 4.500 e R$ 5.700. E para quem vai compartilhar hotel com outra pessoa, a diária pode custar de R$ 500 a R$ 800.

Em Vancouver, no Canadá, as passagens estão na faixa de R$ 6.500 a R$ 8.500. Já para um casal que vai descansar em um hotel, o custo por dia fica entre R$ 600 e R$ 1.100. Com menos de um ano pela frente, ainda dá tempo de planejar bem e garantir sua presença na Copa do Mundo de 2026.