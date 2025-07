Robô doméstico de R$ 40 mil conquista as redes sociais

A chegada do influenciador Lucas Rangel com seu novo companheiro robótico, o "Benben", deixou as redes sociais em polvorosa. O robô, que custa nada menos que R$ 40 mil, é uma verdadeira inovação no mundo da tecnologia. Ele é, na verdade, o modelo Unitree Go2, vindo diretamente da China, e promete trazer um novo olhar sobre como a inteligência artificial pode se integrar à vida cotidiana.

Com uma aparência que lembra um cachorro, o Benben é muito mais que um brinquedo. Ele foi projetado para explorar o potencial da IA nas residências, proporcionando conforto e uma boa dose de curiosidade.

Tecnologia avançada

Esse cachorro-robô é um exemplo claro do que a inteligência artificial pode fazer em casa. Ele responde a comandos de voz e consegue se movimentar a até 9 km/h, realizando manobras bem complexas. Equipado com sensores e câmeras, ele se conecta a smartphones e outros dispositivos, revelando o que podemos esperar do futuro da automação doméstica.

Imagine ter um ajudante que pode navegar pela sua casa, identificar obstáculos e até interagir com outras tecnologias que você possui. É como ter um membro da família robótico, sempre pronto para ajudar!

Inovação além do entretenimento

O mercado de robôs domésticos está crescendo de forma impressionante. Esses dispositivos, além de serem curiosidades que chamam a atenção nas mídias sociais, também oferecem soluções práticas para o cotidiano. Um bom exemplo é o uso de robôs semelhantes pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que reforçam a segurança em grandes eventos. Eles não são apenas peças de entretenimento; estão se tornando aliados em diversas áreas.

O que antes parecia um sonho distante agora se torna realidade, com robôs atuando em diversas situações e ajudando a aumentar a eficiência em diferentes setores.

Futuro dos robôs em residências

A compra do Benben pelo Lucas Rangel mostra o quanto as pessoas estão interessadas em robôs domésticos. Cada vez mais, esses aparelhos começam a moldar a maneira como nos relacionamos com a tecnologia. As inovações nesse campo chamam a atenção de todos e prometem evoluir ainda mais.

À medida que vemos aplicações práticas sendo testadas, fica claro que o mercado de robôs está prestes a se expandir. A promessa é de um futuro repleto de conforto e eficiência nas casas ao redor do mundo, trazendo uma nova era de possibilidades em nosso dia a dia.