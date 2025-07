Fernanda Rodrigues fala sobre desafios de empreender na Europa

Fernanda Rodrigues Enfrenta Desafios como Empresária na Europa

Fernanda Rodrigues, atriz conhecida no Brasil, agora também se destaca como empresária. Atualmente, ela está à frente do setor Studios Boutique da SmartFit, uma academia brasileira, com planos de expansão na Europa, especialmente na Espanha e em Portugal. Aos 45 anos, Fernanda busca unir sua experiência como artista e mãe à sua nova carreira.

A atriz, que está atualmente na reprise da novela "A Viagem" (Globo), decidiu empreender em um momento da sua vida que valoriza saúde e bem-estar. "Essa foi uma decisão muito pensada. Sempre considerei a saúde como um dos pilares da minha vida. Quando surgiu a oportunidade de me tornar master franchising da SmartFit, percebi que era um projeto que tinha tudo a ver comigo. A ideia de levar saúde de forma acessível para a Europa me encantou”, disse Fernanda.

No entanto, empreender em outro continente apresenta desafios significativos. Fernanda, que vive em Lisboa com a família desde março do ano passado, compartilhou que, por ser mulher, atriz e estrangeira, frequentemente sente a necessidade de provar sua competência. "Enquanto empreender no exterior é desafiador, é também enriquecedor. Em outros países, a visão sobre o empreendedorismo feminino é diferente, mas ainda existe um estigma que precisamos enfrentar. Ser brasileira, atriz e mulher traz curiosidade, mas também exige trabalho duro para mostrar que sou competente", comentou.

A experiência de Fernanda no gerenciamento de negócios começou desde a infância, quando aprendeu a administrar suas finanças. Com a maternidade, ela se sentiu ainda mais motivada a expandir sua visão empresarial. "Desde cedo, aprendi a poupar, planejar e investir com responsabilidade. Isso moldou a minha relação com o dinheiro e o futuro dos meus filhos, que é muito importante para mim. Além disso, sou sócia em uma marca de cafés", acrescentou.

O modelo de negócios que ela está implementando inclui franquiados com investimentos que variam entre R$ 650 mil e R$ 1,5 milhão. As expectativas de receita mensal giram entre R$ 50 mil e R$ 200 mil, o que atrai tanto novos empreendedores quanto veteranos.

Fernanda está envolvida de forma ativa em suas decisões empresariais, embora reconheça a importância de contar com uma equipe qualificada. "Eu valorizo o trabalho em equipe e sei que delegar é essencial. Tenho uma equipe de confiança que me apoia e me ajuda a tomar as melhores decisões", afirmou.

Como mãe de dois filhos, Luísa, de 16 anos, e Bento, de 9, Fernanda fala sobre o equilíbrio entre a maternidade e sua carreira. Ela acredita que o exercício físico é fundamental para a saúde mental e física, principalmente em sua rotina intensa. Fernanda se mantém ativa e sempre se cuidou, fazendo exercícios mesmo durante as gestações. "O movimento é essencial, e ajudou muito na minha recuperação pós-parto", ressaltou.

No entanto, Fernanda admite que a culpa por deixar os filhos para trabalhar é uma questão com a qual lida diariamente. "Essa culpa existe, mas estou tentando ressignificá-la. É importante para mim mostrar aos meus filhos que a mãe trabalha, realiza sonhos e que as mulheres têm o direito de se desenvolver pessoal e profissionalmente", concluiu.

Fernanda Rodrigues segue em sua jornada, buscando construir um legado que inspire não apenas seus filhos, mas todas as mulheres a perseguirem seus sonhos.