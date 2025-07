Drogaria São Paulo distribui hidratantes labiais gratuitamente

A Drogaria São Paulo, parte do Grupo DPSP, anunciou uma promoção em parceria com a farmacêutica Cimed. Nos dias 17 e 18 de julho, os clientes poderão retirar gratuitamente um hidratante labial da linha Carmed. Para participar, basta comparecer a uma das lojas da rede vestindo roupas na cor azul.

Estarão disponíveis duas variedades do produto: o Carmed Fini, que possui sabor de balas tradicionais, e o Carmed Brilho, que vem na cor rosa e contém glitter. Cada cliente pode pegar apenas um item por CPF, e a distribuição está sujeita à disponibilidade de estoque em cada loja. A promoção acontece em todas as unidades da Drogaria São Paulo, que podem ser consultadas no site da empresa.

A marca Carmed tem se destacado no mercado. Apenas na edição Smurfs, por exemplo, foram vendidos 2 milhões de unidades, o que gerou um faturamento de R$ 50 milhões em cerca de 10 mil farmácias. Nos primeiros seis meses de 2025, a Cimed registrou um crescimento de 18% acima da média do mercado.

Desde seu lançamento, a Carmed viu suas vendas de hidratantes labiais aumentarem em mais de 2.000%, totalizando mais de R$ 1 bilhão em vendas para o setor. Em 2023, a marca também conseguiu um recorde, faturando R$ 40 milhões em uma live voltada para o varejo em apenas 20 minutos.

O CEO da Cimed, João Adibe, destacou a importância do envolvimento do time comercial para o sucesso das vendas, afirmando que a conexão entre consumidor, varejo e produto foi essencial para a boa recepção do lançamento.