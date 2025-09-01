Riviera portuguesa se torna refúgio da elite com imóveis caros

A Riviera Portuguesa, que abrange as encantadoras cidades de Cascais e Estoril, se consolidou como uma grande aposta no mercado imobiliário de luxo da Europa. Aqui, os preços chegam a ultrapassar os 25 mil euros por metro quadrado, e os empreendimentos de alta qualidade se esgotam antes mesmo de serem lançados oficialmente. Essa valorização se deve à busca global por estabilidade e exclusividade na região.

História e tradição

Cascais e Estoril têm um passado histórico rico, considerado o refúgio da aristocracia europeia no início do século 20, onde reis e nobres se encantavam pelas águas termais e pelo clima ameno. Durante a Segunda Guerra Mundial, a neutralidade de Portugal transformou a área em um verdadeiro centro de espionagem. Curiosamente, foi no Palácio Estoril que Ian Fleming, o criador do famoso James Bond, se inspirou, e até mesmo o local serviu como cenário para o filme “007 – A Serviço Secreto de Sua Majestade.”

Além de realeza, exilados como o duque de Windsor encontraram em Portugal um abrigo seguro. Essa tradição histórica ainda respira prestígio e charme nas ruas da região.

Investimentos atuais

Na Quinta da Marinha, por exemplo, o craque Cristiano Ronaldo está construindo uma das casas mais caras de Portugal, com um valor estimado em 20 milhões de euros. A suíte principal tem incríveis 300 metros quadrados, comparável a uma casa inteira!

Um dos empreendimentos mais comentados é o MyEden, que fica no terreno do antigo Hotel Eden em Monte Estoril. Projetado pelo arquiteto Pedro Reis, esse edifício de 12 andares contará com jardins verticais, uma conexão com o Jardim dos Passarinhos e um hotel boutique de cinco estrelas desenhado por Philippe Starck. Para se ter ideia da procura, os 32 apartamentos, incluindo uma cobertura de 500 m², foram vendidos rapidamente, antes mesmo do início das vendas.

Recordes de valorização

Conforme dados do setor, Cascais e Estoril vêm apresentando uma valorização contínua nos últimos dez anos, com preços médios em torno de 10 mil euros por metro quadrado. No caso do MyEden, essa cifra disparou para 25 mil euros. Coberturas e dúplex com vista para o mar estão chegando a mais de 6 milhões de euros. E não podemos esquecer do InterContinental Cascais-Estoril, que também está entre os imóveis mais caros do país. A demanda por casas à beira-mar é alta, mas a legislação urbanística limita as novas construções, o que tem gerado um efeito direto na escalada dos preços.

Exclusividade e perfil dos compradores

O desenvolvimento do MyEden demorou impressionantes 18 anos de planejamento. Muitos dos compradores que buscam imóveis nessa região são internacionais, utilizando jatos particulares no aeroporto próximo e realizando viagens frequentes para suas luxuosas residências. A Riviera Portuguesa tem um apelo especial por oferecer um ambiente discreto, diferente da ostentação de outros destinos badalados, como Saint-Tropez ou Marbella.

Atrativos permanentes

Mesmo com os preços elevados, a região ainda oferece muitos atrativos acessíveis. O pôr do sol na Baía de Cascais e as ondas que atraem surfistas de todo o mundo são exemplos do que proporciona essa localização privilegiada. Philippe Starck ressaltou isso de maneira poética: “Quando há ondas, há felicidade. É o verdadeiro poder da natureza.”

Com novos projetos a caminho, como o Oitavos Fasano, a Riviera Portuguesa mantém sua posição como um dos mercados imobiliários de luxo mais dinâmicos e valiosos da Europa. É uma região que, definitivamente, continua a se reinventar.