Idosa descobre que pedra usada como batente vale R$6 milhões

Idosa usava uma pedra como batente de porta e descobriu que na verdade valia R$6 milhões
Pepita de âmbar – Foto: O Dia

Na Romênia, uma descoberta inusitada chamou a atenção de muita gente. Uma das maiores pepitas de âmbar do mundo passou anos servindo como batente de porta na casa de uma senhora idosa. Imagina só: ela encontrou a pedra enquanto passeava perto de um riacho em Colți e a levou para casa, sem saber que estava guardando uma verdadeira joia.

Foi só depois que um parente herdou a pedra, em 1991, que tudo mudou. Curioso sobre o item, ele decidiu investigar e descobriu que a pepita tinha um valor impressionante, avaliada em aproximadamente R$ 6,1 milhões. Com nada menos que 3,5 kg, esse âmbar agora está em destaque no Museu Provincial de Buzău, onde todos podem admirar sua beleza.

Descoberta acidental e valor histórico

Durante muitas décadas, essa pepita foi parte da rotina da idosa e, após sua morte, um familiar percebeu que a pedra poderia ser especial. Ao investigar, descobriram que o âmbar tem entre 38,5 milhões e 70 milhões de anos. Isso a torna não apenas valiosa, mas também cheia de história. O âmbar é uma resina fossilizada de árvores muito antigas e é famoso por suas cores e complexidades.

Riqueza de âmbar em Colți

Colți, uma região localizada no sudeste da Romênia, é bastante conhecida por suas famosas jazidas de âmbar. Desde a década de 1920, a extração do âmbar trouxe um impacto significativo na economia local e no patrimônio cultural do país. Isso só reforça a relevância do âmbar, que não é só um recurso econômico, mas também um tesouro cultural.

De batente a tesouro nacional romeno

Hoje, essa pepita de âmbar ocupa um lugar especial no Museu Provincial de Buzău. Os visitantes têm a chance de conhecer sua história e ver de perto essa incrível descoberta. Além de seu valor geológico, a pepita simboliza a rica história natural da Romênia, transformando uma simples peça de decoração em um verdadeiro tesouro nacional.

