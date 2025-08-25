Rival da Globo lança canal e conquista público com campeonato exclusivo

Um novo protagonista está surgindo na televisão esportiva brasileira: a Xsports. Desde sua estreia em 16 de agosto de 2025, o canal, que é totalmente voltado para o esporte e transmitido em TV aberta, já conquistou a atenção do público com mais de 2 milhões de telespectadores em apenas três dias de exibição. Esses números impressionantes representam uma cobertura domiciliar de 3,1 pontos, provando que a Xsports não está aqui para ser apenas uma coadjuvante ao lado de gigantes como a Globo.

A Estreia e a Aposta no Futebol Europeu

Um dos segredos do sucesso inicial da Xsports foi a aquisição dos direitos exclusivos da Bundesliga, o famoso campeonato alemão de futebol. Antes transmitido por outras emissoras, como a RedeTV! e TV Cultura, essa mudança surpreendeu o mercado. Ao ocupar esse espaço, a Xsports rapidamente se transformou em uma alternativa atraente para quem deseja acompanhar esportes sem pagar por pacotes caros de TV por assinatura.

Os jogos da Bundesliga são transmitidos aos sábados, às 10h30 da manhã, aproveitando um horário que se encaixa bem na rotina do torcedor. Isso é uma estratégia pensada para atrair tanto os fãs de longa data quanto aqueles que, até agora, ficavam de fora do futebol europeu. Agora, eles têm a chance de assistir às partidas antes de se envolverem em compromissos de lazer no final de semana.

Mais que Futebol: Uma Grade Esportiva Diversificada

Enquanto a Bundesliga é o carro-chefe, a programação da Xsports não para por aí. O canal tem planos para uma oferta diversificada. Eles não vão apenas transmitir ligas como a Premier League, LaLiga e Serie A italiana, mas também estão de olho em esportes que normalmente ficam em segundo plano na TV aberta, como vôlei e as emocionantes corridas da Nascar.

A ideia é democratizar o acesso ao esporte, possibilitando que milhões de brasileiros tenham a chance de acompanhar competições de alto nível sem gastar nada a mais por isso. Essa abordagem é um respiro fresco em um cenário que tem sido cada vez mais dominado por paywalls e pacotes premium.

Além disso, o canal também está disponível em pacotes de TV por assinatura, como os da Vivo, Claro, Oi e Sky, ampliando ainda mais seu alcance.

Investimento em Mídia Digital e Engajamento Jovem

Outro aspecto que se destaca na Xsports é sua forte presença digital. Em poucos dias, o canal alcançou 88 mil seguidores no Instagram. A estratégia aqui é aproveitar as redes sociais e a internet para se conectar com um público jovem e antenado. Apostando em cortes de transmissões e conteúdo de bastidores, a emissora busca manter a interação em tempo real com os fãs, um movimento que deu certo em plataformas de streaming e agora se amplia na TV aberta.

Os números iniciais mostram que essa estratégia está funcionando. Transmissões como Alverca x Braga, pelo Campeonato Português, atingiram 0,33 ponto de audiência, enquanto outras partidas colocaram a Xsports em destaque, superando emissoras tradicionais, como a TV Gazeta, e chegando perto da RedeTV! logo em seu primeiro dia no ar.

O Desafio de Competir com a Globo

Com um começo tão promissor, a Xsports agora enfrenta o grande desafio de competir diretamente com a Globo, que é a líder consolidada nas transmissões esportivas no Brasil. A emissora carioca ainda detém direitos de eventos de peso, como Copa do Mundo e Jogos Olímpicos, além de campeonatos nacionais.

Entretanto, a chegada da Xsports indica que há espaço para uma nova abordagem na conquista de audiência, principalmente com uma grade diversificada e gratuita. Se o canal continuar a crescer e a investir em contratos de relevância, ele pode se transformar em um verdadeiro rival da Globo na televisão aberta brasileira.