Riot Games permite patrocínio de casas de apostas em seus jogos

A Riot Games, desenvolvedora de jogos como League of Legends e Valorant, anunciou que permitirá que equipes de ponta na América e na Europa, Oriente Médio e África (EMEA) sejam patrocinadas por casas de apostas. Essa decisão marca uma mudança significativa na postura da empresa, que até agora havia resistido à influência das apostas em seus jogos.

Com essa nova política, espera-se um aumento considerável nos investimentos financeiros dentro das competições de esports. No entanto, a Riot Games implementou regras rigorosas para garantir que a integridade das competições não seja comprometida. Todos os patrocinadores precisarão ser aprovados pela empresa, e um programa específico será criado para garantir que as organizações mantenham um ambiente equilibrado e justo.

Além disso, a Riot Games planeja reinvestir parte da receita obtida com as apostas nos torneios e competições de menor visibilidade, conhecidos como Tier 2. Esses recursos serão usados para aumentar os prêmios e desenvolver programas de educação e treinamento para jogadores.

É importante destacar que, apesar da inclusão das casas de apostas como patrocinadores, as transmissões oficiais de League of Legends e Valorant não exibirão anúncios relacionados a esses serviços. As camisetas das equipes participantes também não poderão apresentar logotipos de casas de apostas.

Vale lembrar que a associação de casas de apostas com esports não é uma novidade. Jogos como Counter-Strike 2 já contam com esse tipo de patrocínio há bastante tempo. Contudo, a Riot sempre se mostrou cautelosa em relação a essa possibilidade, o que torna essa mudança de postura ainda mais significativa no cenário atual dos esports.