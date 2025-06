Diego Lopes e Jean Silva se enfrentam no Noche UFC

O UFC anunciou na terça-feira, 25 de junho de 2025, a luta principal da edição 2025 do Noche UFC, um evento anual que celebra a cultura mexicana. O combate será entre dois brasileiros: Diego Lopes e Jean Silva, marcado para o dia 13 de setembro, em San Antonio, nos Estados Unidos. A confirmação foi feita pelo presidente do UFC, Dana White, em um comunicado.

Diego Lopes, natural de Manaus e com cidadania mexicana, é um atleta que conquistou uma base sólida de fãs, principalmente pelo seu estilo agressivo e carisma fora do octógono. Esta luta será sua volta ao octógono após uma disputa pelo cinturão linear da categoria peso-pena em abril, onde perdeu para Alexander Volkanovski. Com essa experiência, ele ainda se destaca como o vice-líder do ranking dessa divisão.

Por outro lado, Jean Silva, parte da equipe Fighting Nerds, está vivendo um momento de grande ascensão em sua carreira. Desde sua estreia no UFC, ele acumulou cinco vitórias consecutivas, o que evidencia sua rápida evolução no cenário das artes marciais mistas. Essa luta também será significativa para Jean, já que é a primeira vez que ele lidera um card principal da organização, e terá como adversário um dos lutadores mais respeitados da categoria.

Esse embate levanta uma questão discutida nos bastidores do evento: o Noche UFC completa sua segunda edição seguida sem um mexicano nativo no evento principal. No ano anterior, em 2024, os protagonistas foram Sean O’Malley e Merab Dvalishvili. Apesar dessa ausência, a popularidade e o sucesso do evento não foram afetados, e o Noche UFC se consolidou como uma data importante no calendário do Ultimate Fighting Championship.

O confronto entre Diego Lopes e Jean Silva é visto como uma luta que poderá impactar a elite da divisão peso-pena, influenciando futuros desafios ao cinturão. Os fãs aguardam uma luta com alto nível técnico e muita ação, características que refletem bem a essência do Noche UFC.