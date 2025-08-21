Rio de Janeiro sobe em ranking de destinos temidos por turistas

A segurança nas viagens é um tema que vem preocupando muitos brasileiros. Um levantamento realizado em 2025 pela DeÔnibus revelou que o Rio de Janeiro é o estado onde os turistas se sentem mais inseguros. O clima de insegurança é palpável: 41% dos entrevistados associaram a cidade à violência e a fraudes contra visitantes.

São Paulo e Bahia também estão no ranking das viagens menos seguras, o que gera um clima de apreensão entre os turistas. Essa sensação de risco crescente não é algo isolado; ela aparece em várias pesquisas sobre segurança ao longo dos anos.

Violência e golpes preocupam viajantes em todo o país

O estudo entrevistou 500 adultos de diferentes regiões do Brasil e trouxe à tona uma informação alarmante: a violência é a principal preocupação dos viajantes. Mais da metade dos participantes relataram experiências negativas durante suas viagens. Em particular, 29% disseram ter sido vítimas de furto ou roubo, e 14% enfrentaram golpes voltados para turistas. Essa percepção de insegurança levou quatro em cada dez brasileiros a desistirem de passeios turísticos por medo.

As experiências de viagem também incluem dificuldades em deslocamentos, como rodoviárias lotadas e áreas consideradas perigosas, reforçando a seriedade do problema.

Principais destaques do levantamento

Alguns dados do levantamento são particularmente alarmantes e destacam a realidade vivida pelos viajantes:

A violência é a principal preocupação dos turistas brasileiros.

é a principal preocupação dos turistas brasileiros. Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia são os locais onde há mais sensação de insegurança.

são os locais onde há mais sensação de insegurança. 29% já sofreram roubo ou furto durante as viagens, enquanto 14% caíram em golpes .

já sofreram roubo ou furto durante as viagens, enquanto . 41% dos brasileiros evitam passeios por medo da violência.

Esses números mostram que a insegurança se tornou uma preocupação real e compartilhada entre os viajantes.

Dicas mais citadas para manter a segurança em viagens

Para lidar com esses riscos, muitos brasileiros adotam algumas práticas de segurança antes e durante as viagens. Entre os entrevistados, 71% afirmaram que pesquisam bastante sobre o destino antes de viajar, verificando informações de hospedagem e segurança. Além disso, 60% evitam sair à noite ou sozinhos, e 57% tomam cuidado para não expor objetos de valor em público.

Outro dado relevante é que 50% dos viajantes optam por não usar dinheiro em espécie em lugares movimentados, reduzindo a chance de assaltos. E 40% mantêm contato constante com familiares e amigos, compartilhando a localização, especialmente aqueles que pertencem a grupos mais vulneráveis, como mulheres e idosos.

Contexto e metodologia da pesquisa

Essa pesquisa foi realizada em julho de 2025, com um índice de confiabilidade de 95% e uma margem de erro de 3,3 pontos percentuais. Durante as entrevistas, foram feitas cinco perguntas estratégicas que abordaram segurança e boas práticas durante as viagens. Os resultados não apenas revelaram os destinos mais inseguros, mas também as práticas preventivas mais comuns.

Ana Luiza Mattar, gerente de comunicação da DeÔnibus, destaca a importância de priorizar a segurança em todas as etapas do planejamento de uma viagem. Ela ressalta também a necessidade de usar sites confiáveis para a compra de passagens e escolher hospedagens bem avaliadas por outros usuários. As descobertas do estudo mostram que os brasileiros estão cada vez mais conscientes dos riscos e mudando seu comportamento para evitar problemas.