Notícias

Sobrenomes que revelam a herança árabe no Brasil

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 12 minutos atrás
2 minutos lidos
Sobrenomes que mostram herança árabe
Castelo Mourisco da Fiocruz, no Rio de Janeiro, foi construído no estilo mudéjar – Foto: Museu da Vida Fiocruz

Você sabia que o seu sobrenome pode ter uma história incrível que remete a raízes árabes? Isso mesmo! Muitos sobrenomes que encontramos por aqui, como "Benevides" ou "Sá", têm ligações com a herança árabe, que ficou marcada na Península Ibérica séculos atrás.

Os mouros, que ocuparam essa região, deixaram um legado cultural tão forte que suas influências estão presentes até hoje no Brasil e em outros países de língua portuguesa. E essa conexão é uma parte fascinante da nossa identidade coletiva.

A influência árabe nos sobrenomes

A ocupação mourisca na Península Ibérica trouxe diversos sobrenomes de origem árabe. Aqui estão alguns deles que você pode encontrar no Brasil:

  • Albuquerque – Vem do árabe Abu al-Qurq e significa “pai do carvalho”.
  • Almeida – Deriva do árabe al-ma’ida, que se traduz como “a mesa” ou “a planície”.
  • Amaral – Relacionado ao árabe amr ou amar, que significa “vida longa” ou “comandante”.
  • Assad – Do árabe asad, que significa “leão”. Isso dá um toque forte ao seu significado!
  • Azevedo – Tem origem em az-zayt, que significa “azeite” ou “oliveira”.
  • Benevides – Embora tenha influências árabes, é associado a bin (“filho”) em algumas interpretações.
  • Cury – Uma variante de khouri ou qadi, significando “sacerdote” ou “juiz”.
  • Farah – Significa “alegria” ou “felicidade” em árabe, um nome que traz boas vibrações!
  • Haddad – Vem do árabe haddad, que significa “ferreiro”.
  • Mansur – Significa “vitorioso”. Um sobrenome com um significado poderoso!
  • Nasser – Do árabe nasir, que quer dizer “ajudante” ou “protetor”.
  • – Embora é de origem latina, pode ter recebido influências árabes nas regiões ibéricas.
  • Salem – Significa “paz” ou “seguro” em árabe.
  • Tuma – Uma variante de Touma, ligado ao nome árabe para Tomé.
  • Zaidan – Do árabe zaidan, que significa “crescimento” ou “progresso”.

Efeitos na língua portuguesa e cultura brasileira

A influência árabe não para por aí. Você pode perceber essas marcas também na língua portuguesa. Palavras como “almoço”, que vem de “al-má’ida” (mesa), são um exemplo claro dessa mistura cultural.

Além disso, as estruturas arquitetônicas de estilo mudéjar, que têm raízes árabes, são outras evidências dessa herança. O Brasil, durante a colonização, também foi impactado por essas influências, e podemos encontrar vestígios disso por aqui.

Castelo Mourisco da Fiocruz, no Rio de Janeiro, construído no estilo mudéjar – Foto: Museu da Vida Fiocruz

Impacto atual e significância

Atualmente, a influência árabe é uma parte vital da sociedade brasileira. Os descendentes de imigrantes do Líbano e da Síria, que chegaram aqui no final do século 19, conquistaram espaço na política, comércio e cultura.

Os sobrenomes que carregamos não são apenas etiquetas; eles têm histórias ricas, simbolizam resistência e evidenciam uma mistura cultural que nos conecta. As raízes árabes continuam vivas entre nós, moldando identidades e nos lembrando de como as sociedades modernas evoluem a partir de trocas culturais.

É impressionante pensar que, por trás de cada sobrenome, pode haver uma história de culturas entrelaçadas e legados que ainda ressoam no dia a dia dos brasileiros.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 12 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Dirigiu sem CNH? Agora é possível cancelar a multa: entenda a regra

Possibilidade de cancelar multa por dirigir sem CNH: saiba mais

42 minutos atrás
Vista panorâmica do Rio de Janeiro com o Pão de Açúcar e praia em destaque, relacionada ao estudo sobre insegurança turística em 2025.

Rio de Janeiro sobe em ranking de destinos temidos por turistas

42 minutos atrás
Objeto no carro pode gerar multa alta

Objeto no carro pode resultar em multa elevada

1 hora atrás
Descubra a fábrica da Volkswagen em São Bernardo com tour gratuito pela linha de montagem e acervo histórico de carros clássicos.

Dentro da linha de montagem da Volkswagen: visita gratuita em SP

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo