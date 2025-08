Resultados e análises da primeira noite do WWE SummerSlam

Seth Rollins emerged victorious among a star-studded lineup for WWE SummerSlam Night 1.

WWE SummerSlam 2025: Primeira Noite Cheia de Emoção em Nova Jersey

A segunda maior competição do WWE, o SummerSlam 2025, começou no sábado à noite no MetLife Stadium, em East Rutherford, New Jersey. Este evento especial se destacou por ser o primeiro a ocorrer em duas noites, e a primeira parte trouxe muitas surpresas e um encerramento repleto de adrenalina.

A primeira noite do SummerSlam teve início com duas lutas de duplas. Roman Reigns e Jey Uso enfrentaram Bronson Reed e Bron Breakker, saindo vitoriosos do confronto. Na sequência, Charlotte Flair e Alexa Bliss conquistaram os Títulos de Duplas Femininas ao derrotar Raquel Rodriguez e Roxanne Perez.

Dando continuidade, Sami Zayn venceu Karrion Kross em uma luta que durou pouco mais de oito minutos. Já Tiffany Stratton manteve seu título de Campeã Feminina da WWE ao derrotar Jade Cargill em uma batalha rápida, onde Stratton mostrou continuidade em sua trajetória de invencibilidade em 2025.

Uma das maiores surpresas da noite veio na luta de duplas que contou com a participação do músico Jelly Roll, que dividiu o ringue com Logan Paul e Drew McIntyre. Apesar de não ganhar a luta, Jelly Roll fez um grande impacto ao conseguir uma das quedas mais memoráveis já vistas entre celebridades no WWE, provando seu lugar na companhia.

O evento culminou em um emocionante campeonato mundial entre CM Punk e Gunther, onde Punk saiu vitorioso após 30 minutos de combate. No entanto, o maior choque da noite aconteceu logo depois, quando Seth Rollins, após simular uma lesão, surpreendeu a todos ao descartar suas muletas e aproveitar a oportunidade para usar seu contrato do Money in the Bank, derrotando Punk e se tornando o novo campeão mundial da WWE.

Resultados da Primeira Noite do SummerSlam:

Seth Rollins venceu CM Punk e se tornou o novo Campeão Mundial da WWE. Melhor momento: Rollins jogando suas muletas de lado. CM Punk derrotou Gunther para conquistar o Campeonato Mundial. Melhor momento: O ataque final de Punk. Logan Paul e Drew McIntyre venceram Jelly Roll e Randy Orton. Melhor momento: O salto de Paul sobre Jelly Roll. Tiffany Stratton manteve o título ao derrotar Jade Cargill. Melhor momento: Cargill pegando Stratton no ar. Sami Zayn venceu Karrion Kross. Melhor momento: Zayn usando um cano de aço. Alexa Bliss e Charlotte Flair conquistaram os títulos de duplas femininas ao derrotar Raquel Rodriguez e Roxanne Perez. Melhor momento: Bliss salvando Flair após um movimento adversário. Jey Uso e Roman Reigns derrotaram Bronson Reed e Bron Breakker. Melhor momento: Os saltos de Reigns e Reed do ringue.

A primeira noite do SummerSlam foi repleta de ação e emoção, deixando os fãs esperançosos para o que a segunda noite reserva. A rivalidade entre Punk e Rollins promete agitar os próximos eventos da WWE, enquanto novos desafios se formam para todos os lutadores envolvidos.