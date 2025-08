Belize comemora o Dia Nacional na Expo 2025 no Japão

No último domingo, 3 de agosto de 2025, Belize destacou-se na Expo 2025, que está ocorrendo em Osaka, Japão, ao celebrar o seu Dia Nacional. O evento teve como tema “Um Belize, Um Propósito: Ecossistema para a Vida”. Essa celebração representou um momento de grande orgulho cultural e visibilidade diplomática para o país.

A cerimônia foi liderada pelo Primeiro-Ministro John Briceño, que acompanhou uma delegação composta por importantes autoridades da nação. O programa incluiu uma cerimônia de hasteamento da bandeira, um discurso do primeiro-ministro e diversas apresentações que mostraram a rica herança étnica de Belize. O público pôde apreciar performances de dança Maias, ritmos Mestizos, a percussão Garifuna e histórias Creoles.

Durante seu discurso, Briceño enfatizou que a celebração vai além da identidade belizenha, sendo uma afirmação do compromisso do país com a sustentabilidade, a inovação e a colaboração global significativa.

A cerimônia reforçou o alinhamento de Belize com o tema maior da Expo, “Projetando a Sociedade do Futuro para Nossas Vidas”. O país mostrou seus esforços em turismo sustentável, proteção ambiental e preservação cultural. O Pavilhão de Belize, que tem sido coordenado pelas agências BELTRAIDE, BTB (Conselho de Turismo de Belize) e a Blue Bond Unit, já atraiu mais de 850 mil visitantes e permanecerá aberto até 15 de outubro de 2025.

Os visitantes do Pavilhão estão sendo recebidos em exposições interativas que abordam oportunidades de investimento, inovações na economia azul, eco-turismo e produtos locais, todos sob a marca “Made in Belize”.

Além do Primeiro-Ministro, estavam presentes o Ministro de Turismo, Anthony Mahler, o Ministro de Estado, Devin Daly, e outros altos funcionários dos Ministérios de Turismo, Economia Azul, Finanças e Cultura, assim como representantes da BELTRAIDE e do Instituto Nacional de Cultura e História.

A cerimônia do Dia Nacional foi transmitida ao vivo pela página do Facebook do Governo de Belize, permitindo que belizenhos, tanto que residem no país quanto no exterior, participassem desse importante evento.