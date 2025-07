Resultados do Tour de France 2025: Pogacar perto do título

Kaden Groves now has 10 Grand Tour stage wins

Os 160 ciclistas que ainda competiam enfrentaram a chuva logo no início da etapa que começou em Nantua, com a condição climática se mantendo instável ao longo do percurso.

O ciclista Groves se juntou a um grupo de 13 ciclistas que se destacaram após a segunda das quatro subidas classificadas do dia. Durante essa competição, seu compatriota Harry Sweeny lançou um ataque na penúltima subida, escapando de Jordan Jegat com 54 quilômetros para o final. No entanto, Sweeny foi alcançado nos primeiros metros da última subida.

Os favoritos locais, Romain Gregoire e o estreante espanhol Ivan Romeo, tentaram atacar na descida, mas ambos perderam o controle nas curvas molhadas. Romeo, de apenas 21 anos, foi o mais afetado, deslizando e batendo na guia da calçada.

Groves, que estava logo atrás, identificou a oportunidade e partiu para a vitória a 16 quilômetros do final. Os ciclistas Frank van den Broek e Jake Stewart se entreolharam, permitindo que Groves abrisse uma vantagem. Ele ampliou seu ritmo até cruzar a linha de chegada, onde não conseguiu conter a emoção e se emocionou ao conquistar a vitória.

Em suas declarações, Groves destacou a liberdade que sua equipe lhe deu nos últimos dias. Ele relatou não saber se deveria Arriscar-se naquele dia ou aguardar a próxima oportunidade. No entanto, afirmou que costuma se sair bem em dias chuvosos e que conquistar sua primeira vitória solo em uma etapa do Tour foi algo incrível. Ele refletiu sobre a pressão de competir no Tour, especialmente após vitórias na Vuelta e no Giro, e agora sentia que havia provado seu valor.

O ciclista mencionou sua estratégia de entrar em uma fuga logo no início, embora o começo em subida tenha complicado essa manobra. Ele também observou que, após a queda de outros ciclistas, ele percebeu a chance de acelerar e aproveitou para manter a vantagem até os últimos metros.

Na classe geral, Jonas Vingegaard parecia resignado à derrota, sem conseguir reduzir de forma significativa a vantagem de Pogacar nos últimos dias desafiadores nos Alpes. Quando Vingegaard não participou da primeira subida marcada, Pogacar garantiu seu terceiro título de Rei das Montanhas no Tour. Enquanto Pogacar não enfrentará ataques na última etapa em Paris, a vitória em uma prestigiosa etapa nos Champs-Élysées continuará sendo um objetivo disputado.