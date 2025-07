Lugares semelhantes aos EUA que você pode visitar

Visitar os Estados Unidos está se tornando um verdadeiro desafio para os turistas internacionais. Com novas regras e taxas mais altas, muitos estão repensando suas escolhas e buscando destinos alternativos mais acessíveis e acolhedores.

Recentemente, o governo americano introduziu o “Visa Integrity Fee”, o que elevou bastante os custos para quem deseja entrar no país. Isso acabou criando um ambiente mais restritivo, afastando turistas que, por sua vez, estão explorando outras opções interessantes pelo mundo.

Vamos conhecer algumas alternativas incríveis que oferecem experiências únicas, sem as complicações das viagens para os EUA.

Toronto, Canadá

Se você adora a agitação de Nova York, que tal considerar Toronto? Essa cidade canadense não só aparece frequentemente em filmes que se passam em Nova York, mas também possui atrações irresistíveis como o High Park e a CN Tower. A diversidade cultural e a energia urbana de Toronto proporcionam uma vivência muito parecida com a da Big Apple, mas com um tempero diferente.

“Grand Canyon” de Montenegro

Você já ouviu falar do desfiladeiro do rio Tara, em Montenegro? Ele é o mais profundo da Europa e traz uma experiência bem mais tranquila em comparação com o movimentado Grand Canyon americano. Localizado no Parque Nacional Durmitor, esse cânion é um espetáculo à parte, com suas águas azul-turquesa. Para os amantes do rafting que buscam calmaria e belezas naturais, é o lugar ideal.

Pampas Argentinos

Outra alternativa rica em cultura é a região dos pampas da Argentina. Aqui, a experiência é como um mergulho no Velho Oeste dos EUA. As estâncias argentinas permitem que os visitantes conheçam a vida rural e as tradições locais de uma forma bem autêntica. E claro, não dá para perder um delicioso asado, o famoso churrasco argentino, cercado pela linda paisagem dos pampas.

Cidade do Cabo

A Cidade do Cabo, com seu clima mediterrâneo que lembra São Francisco, é uma mistura perfeita de história e cultura. As neblinas frequentes e as majestosas montanhas fazem paralelos com a Califórnia. Você pode visitar a famosa Robben Island, onde Nelson Mandela foi preso, e sentir a rica história e resistência dessa cidade, que ecoa o impacto cultural de lugares como Alcatraz.

Macau

Se a sua praia são os cassinos, Macau é o destino certo. Conhecida como a “Las Vegas do Oriente”, essa cidade oferece uma combinação única de jogos e cultura. As influências chinesas e portuguesas nas ruas de Macau a tornam um lugar vibrante, repleto de surpresas que rivalizam com o glamour de Las Vegas.

Enquanto muitos turistas estão evitando as complicações de uma viagem aos EUA, esses destinos alternativos estão se destacando por oferecer experiências ricas em cultura e história. Cada um proporciona aventuras que garantem momentos incríveis, permitindo explorar sem as restrições atuais.