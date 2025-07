Resultado final do 43º Exame de Ordem Unificado

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado (CONEOR) divulgou o resultado final da 2ª fase do 43º Exame de Ordem Unificado (EOU), que corresponde à prova prático-profissional. Os candidatos já podem acessar os resultados e verificar os espelhos de correção das suas provas.

Os estudantes podem consultar, de forma individual, o espelho de correção que traz detalhes sobre a avaliação de cada um. Além disso, as respostas aos recursos interpostos contra o resultado da prova também estão disponíveis para análise.

A aprovação no Exame de Ordem é um requisito essencial para que bacharéis em Direito possam se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e atuar como advogados. O exame é permitido para aqueles que já têm a sua formação concluída ou para estudantes que estão no último ano do curso de Direito. Os alunos que estão nos dois últimos semestres também podem participar.

Os interessados devem verificar seus resultados e checar a possibilidade de recursos, respeitando o prazo estipulado pela CONEOR para essas solicitações.