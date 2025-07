Google apresenta IA que decifra mistério científico rapidamente

Pesquisadores do Imperial College de Londres dedicaram dez anos a entender como as bactérias conseguem adquirir DNA e, com isso, se tornam resistentes a antibióticos. Liderados por José Penadés, a equipe fez uma descoberta interessante: essas trocas genéticas ocorrem através de capsídeos, que são estruturas virais responsáveis por carregar o DNA.

O estudo foi concluído e submetido à revista Cell. O que chamou a atenção foi que a equipe também utilizou um sistema de inteligência artificial do Google, chamado Coscientific. Esse sistema foi submetido a uma análise em que os cientistas apresentaram o problema a ele, e a IA chegou à mesma hipótese em apenas 48 horas.

Uma Velocidade Impressionante

A Coscientific é uma inteligência artificial desenvolvida para gerar descobertas científicas de forma autônoma, embora não realize experimentos. Mesmo assim, sua velocidade promete revolucionar a pesquisa biomédica. A rapidez com que a IA chegou a uma hipótese surpreendeu até os pesquisadores. Penadés descreveu o resultado como “chocante”.

O médico Tiago Dias da Costa complementou que, apesar da precisão da inteligência artificial, as ideias geradas ainda precisam ser validadas em laboratório. O Google também usou o Coscientific em parceria com Stanford e o Houston Methodist Institute, ajudando a identificar tratamentos para condições como a fibrose hepática.

Alan Karthikesalingam, porta-voz da empresa, comentou que a IA foi criada como uma ferramenta colaborativa para acelerar as descobertas. Embora tenha um impacto promissor, há também preocupações relacionadas. Penadés resumiu essa dualidade ao dizer: “Uma parte de mim achava isso incrível. A outra, assustadora”.

O uso de inteligência artificial pode transformar a pesquisa científica, especialmente ao lidar com grandes volumes de dados complexos. Com a capacidade de acelerar a formulação de hipóteses, a IA do Google permite que pesquisadores se concentrem mais na validação experimental, economizando tempo e reforçando a importância da colaboração entre humanos e máquinas.

É importante ressaltar que a IA do Google não substitui os métodos tradicionais de pesquisa. Em vez disso, ela abre novas possibilidades para o futuro. Com o potencial de acelerar descobertas que normalmente levariam anos, essa inovação traz consigo desafios éticos e metodológicos. Assim, é fundamental que o controle humano permaneça em primeiro plano, vendo a IA como uma aliada capaz de expandir os horizontes da investigação científica.