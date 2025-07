Resultado do sorteio com prêmio de R$ 1,8 milhão disponível

A Caixa Econômica Federal ainda não confirmou se houve apostas vencedoras no último sorteio da Lotofácil. Assim que essa informação estiver disponível, atualizaremos os detalhes.

### Como Participar do Próximo Sorteio da Lotofácil?

Você pode fazer sua aposta na Lotofácil até uma hora antes do sorteio, que geralmente ocorre às 20h. As apostas podem ser registradas nas lotéricas credenciadas ou no site oficial da Caixa Econômica Federal. Isso significa que você tem até às 19h do dia do sorteio para participar.

Na Lotofácil, você escolhe seus números de um total de 25 disponíveis. As apostas variam entre 15 e 20 dezenas. A aposta mínima custa R$ 3,50, enquanto as apostas mais complexas podem ultrapassar R$ 54 mil. Há também a opção de usar a “Surpresinha”, onde o sistema escolhe os números por você.

### Qual é a Chance de Ganhar o Prêmio Máximo da Lotofácil?

Para quem aposta o valor mínimo de R$ 3,50, escolhendo 15 números, a chance de acertar todos eles é de uma em quase 3,3 milhões. Se você optar por jogar 16 números, o valor sobe para R$ 56, mas as chances melhoram: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil. Apostando em 20 números, a probabilidade de ganhar aumenta para uma em 211.

Além do prêmio máximo, a Lotofácil oferece recompensas para quem acerta 14, 13, 12 e 11 números. Com a aposta mínima, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

### Como Funciona o Bolão da Lotofácil?

Outra possibilidade de participação é através do bolão da Lotofácil, que permite apostas em grupo. O preço mínimo para essa modalidade é de R$ 14, e cada participante deve contribuir com pelo menos R$ 4,50.

Ao apostar com 15 números, as apostas podem ter de duas a oito cotas. Se você escolher 20 números, é permitido um total de até 100 cotas. Você pode fazer até 10 apostas por bolão para combinações de 15 a 18 números, enquanto para 19 números o limite cai para seis apostas. Caso opte por 20 números, é permitido apenas uma aposta por bolão.

Essas informações são essenciais para quem deseja participar do próximo sorteio, seja individualmente ou em grupo, garantindo uma compreensão clara sobre o funcionamento da Lotofácil.