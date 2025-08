Resultado da Loteria Federal 5988 de 2 de agosto de 2025

Neste sábado, 2 de agosto de 2025, a Caixa Econômica Federal realizará o sorteio do concurso número 5988 da Loteria Federal. O evento terá início às 19h, no horário de Brasília, e será transmitido ao vivo nas redes oficiais da instituição. Os números sorteados poderão ser acompanhados em tempo real.

Resultado do Sorteio

Os números premiados neste concurso ainda não foram divulgados.

Como Participar da Loteria Federal?

A Loteria Federal é uma modalidade bem conhecida no Brasil, caracterizada pela facilidade de participação. Para jogar, o apostador deve adquirir um bilhete, que possui um número impresso. Se o número do bilhete coincidir com o sorteado, o apostador ganha o prêmio.

O bilhete inteiro custa R$ 40,00 e é dividido em 10 frações. É possível comprar frações por R$ 4,00 cada, com o valor do prêmio reduzido proporcionalmente à quantidade adquirida.

Frequência dos Sorteios

Os sorteios da Loteria Federal ocorrem duas vezes por semana, nas quartas e nos sábados. Acompanhe os sorteios ao vivo no canal oficial da Caixa. As principais extrações são:

QUARTOU: sorteio às quartas-feiras;

sorteio às quartas-feiras; Sábado Especial: sorteio aos sábados;

sorteio aos sábados; ENRICOU: sorteio mensal em um sábado do mês;

sorteio mensal em um sábado do mês; Especial de Natal: sorteio anual em dezembro.

Prêmios e Regras de Retirada

Além do prêmio principal, a Loteria Federal oferece recompensas para quem acerta frações do número sorteado, incluindo dezenas, centenas e unidades. Há também prêmios para números que estão próximos ao sorteado como primeiro prêmio.

Os prêmios podem ser retirados em qualquer lotérica ou nas agências da Caixa. No entanto, se o prêmio bruto ultrapassar R$ 2.259,20, o pagamento só pode ser feito nas agências da Caixa. Para receber, é necessário apresentar documento de identidade com CPF, além do bilhete ou fração premiada. Prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00 têm um prazo mínimo de dois dias úteis para pagamento.

Probabilidades de Ganhar

As chances de ganhar prêmios na Loteria Federal variam de acordo com o tipo de sorteio e a quantidade de bilhetes vendidos. As probabilidades são as seguintes:

Extração de quarta-feira: 1 em 92.000

1 em 92.000 Extração de sábado: 1 em 96.000

1 em 96.000 Milionária Federal: 1 em 84.000

1 em 84.000 Especial de Natal: 1 em 85.000 (por série)

Essas estatísticas indicam quantas apostas estão concorrendo, mostrando a dificuldade de ganhar prêmios principais em cada sorteio.

Conclusão

Para mais informações sobre a Loteria Federal e seus sorteios, é recomendável visitar o site oficial da Caixa Econômica Federal.