O animal mais traficado do mundo é este

O comércio ilegal de animais silvestres é um dos crimes mais lucrativos do mundo, só perdendo para o tráfico de armas, drogas e pessoas. Essa atividade é movida pela alta demanda por espécies raras, e um dos grandes alvos dos criminosos é o pangolim. Esse animal, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, é o mais traficado do planeta, uma triste realidade que merece ser destacada.

Engana-se quem pensa que o pangolim é um réptil. Com suas escamas características, esse mamífero se assemelha a tatus e tamanduás. Ele habita florestas, campos e matagais na África e na Ásia e, sendo um animal noturno e solitário, se enrola em uma bola como forma de defesa. Essa estratégia, embora adjacente à sua natureza, o torna um alvo fácil para caçadores.

Existem oito espécies de pangolins que habitam os continentes africano e asiático. Infelizmente, todas elas enfrentam risco de extinção, principalmente devido à caça ilegal e à destruição de seus habitats.

Por que os pangolins são tão traficados?

A demanda por pangolins na Ásia, especialmente na China e no Vietnã, está em alta, e isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, a carne do pangolim é bastante procurada e considerada uma iguaria em alguns países asiáticos. Em certos lugares da África, ela é tratada como carne de caça, fazendo com que a busca por esses animais se intensifique.

Segundo, as escamas do pangolim, compostas de queratina, são valorizadas na medicina tradicional asiática. Muitas pessoas acreditam que essas escamas podem tratar diversas doenças, mesmo sem comprovação científica de que tenham algum benefício real.

Tráfico não é o único motivo por trás do risco de extinção dos pangolins

Embora o tráfico ilegal represente uma grande ameaça aos pangolins, não é o único fator que contribui para a diminuição de suas populações. A extração de madeira e o desmatamento nas regiões que eles habitam estão reduzindo cada vez mais seus habitats naturais, o que agrava ainda mais sua situação.

Infelizmente, a combinação de caça e perda de habitat pode levar esses animais a um futuro incerto, e a conscientização sobre essa questão é fundamental para sua preservação.