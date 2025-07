Resultado da Loteria Federal 5983 de 16 de julho de 2025

Loteria Federal 5983: São Paulo é premiada com R$ 500.000,00

Nesta quarta-feira, 16 de julho de 2025, a Loteria Federal realizou o sorteio do concurso 5983, que trouxe boas notícias para um apostador em São Paulo. Um bilhete adquirido na capital paulista levou o prêmio principal de R$ 500.000,00. São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, com mais de 12 milhões de habitantes, é também um importante centro econômico e cultural do país.

Números premiados

Os números sorteados foram os seguintes:

1º prêmio: Bilhete 047741 – R$ 500.000,00

Bilhete – R$ 500.000,00 2º prêmio: Bilhete 039491 – R$ 35.000,00

Bilhete – R$ 35.000,00 3º prêmio: Bilhete 014417 – R$ 30.000,00

Bilhete – R$ 30.000,00 4º prêmio: Bilhete 076974 – R$ 25.000,00

Bilhete – R$ 25.000,00 5º prêmio: Bilhete 068073 – R$ 20.363,00

Detalhes dos prêmios

Aqui estão mais informações sobre a distribuição dos prêmios:

Prêmio Bilhete Unidade Lotérica Cidade/UF Valor do Prêmio (R$) 1º 086347 Loterias Paraíso da Sorte LTDA São Paulo/SP R$ 500.000,00 2º 016944 Loterica Bichara Porto Alegre/RS R$ 35.000,00 3º 019360 Reple Loterias São Paulo/SP R$ 30.000,00 4º 048892 Gloria Loterias Caxias do Sul/RS R$ 25.000,00 5º 048406 Signo da Sorte São Paulo/SP R$ 20.363,00

Como jogar na Loteria Federal

A Loteria Federal é uma modalidade simples oferecida pela Caixa Econômica Federal. Cada bilhete conta com um número impresso, e o apostador que tiver um bilhete correspondente ao sorteado leva o prêmio. Os bilhetes inteiros custam R$ 40,00 e são divididos em 10 frações. Cada fração pode ser adquirida por R$ 4,00, sendo que o prêmio é proporcional ao número de frações compradas.

Sorteios regulares

Os sorteios acontecem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Os resultados podem ser acompanhados ao vivo pelo canal oficial da Caixa. Além dos sorteios regulares, há também extrações especiais, como o "Enricou", realizado mensalmente, e o "Especial de Natal", que acontece em dezembro.

Premiação

Além do prêmio principal, a Loteria Federal também premia aqueles que acertam números das dezenas, centenas e unidades em seus bilhetes. Existem ainda prêmios adicionais para números que se aproximam do primeiro prêmio. Os ganhadores podem retirar seus prêmios em qualquer lotérica ou agência da Caixa. Para valores acima de R$ 2.259,20, o pagamento só pode ser realizado nas agências da Caixa, e para valores iguais ou acima de R$ 10.000,00, o pagamento é feito em até dois dias úteis após a apresentação do bilhete.

Probabilidade de ganhar

As chances de ganhar na Loteria Federal variam de acordo com o tipo de extração e a quantidade de bilhetes emitidos. As probabilidades são as seguintes:

Extração de quarta-feira: 1 em 92.000

1 em 92.000 Extração de sábado: 1 em 96.000

1 em 96.000 Milionária Federal: 1 em 84.000

1 em 84.000 Especial de Natal: 1 em 85.000 (por série)

Essas estatísticas ajudam os apostadores a entender o nível de concorrência em cada sorteio.

Para mais detalhes sobre a Loteria Federal, é recomendável acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal.