Podação do maior cajueiro do mundo no Nordeste gera preocupações

A Justiça deu o sinal verde para a poda do maior cajueiro do mundo, que fica em Pirangi do Norte, no Rio Grande do Norte. Essa decisão foi tomada após pedidos de moradores e comerciantes da área, que alegam que a expansão da árvore está atingindo residências e comércios. Mas nem todo mundo está tranquilo com a medida, especialmente biólogos e profissionais do turismo. Eles estão preocupados com o impacto que a poda pode ter na flora local e na economia da região.

Esse cajueiro, com uma área superior a 10 mil metros quadrados, é reconhecido pelo Guinness Book e se tornou uma das principais atrações do estado, atraindo milhares de turistas todos os anos e gerando uma boa quantidade de empregos. Com essa relevância, a árvore não é apenas uma curiosidade natural, mas um pilar econômico para a comunidade.

A decisão sobre como a poda vai ser realizada ainda está sendo discutida na Câmara de Vereadores de Parnamirim. O objetivo é encontrar um equilíbrio que permita controlar o crescimento das galhadas, sem prejudicar a saúde da árvore. É uma preocupação válida, pois a poda pode causar danos irreversíveis ao cajueiro. Biólogos alertam que, se não forem tomados os devidos cuidados, a planta pode não sobreviver ao procedimento, o que traria consequências devastadoras.

Os profissionais do turismo estão apreensivos, já que o cajueiro é um importante símbolo do ecoturismo na região. A redução da copa, que poderia ocorrer com a poda, afetaria o visual e a atratividade do local, o que seria um duro golpe para aqueles que dependem desse fluxo de visitantes para o sustento.

Por outro lado, as autoridades garantem que a poda será feita com acompanhamento técnico e consulta a especialistas. O planejamento se propõe a ser cuidadoso, para não causar danos maiores ao cajueiro centenário.

Acordo judicial e próximos passos

Os vereadores, junto com membros do Judiciário, informam que a ação já foi aprovada judicialmente e está em fase de detalhamento. Uma comissão está trabalhando para apresentar um plano final que vai definir como será feita a poda e quantos metros quadrados vão ser afetados.

A discussão sobre a poda ganhou destaque, com veículos de comunicação como o "Band Jornalismo" abordando o tema e destacando a preocupação dos biólogos, que alertam que esse não é um procedimento trivial; suas consequências podem impactar o ecossistema ao redor.

Nos próximos dias, as etapas do trabalho devem ser divulgadas oficialmente. A expectativa é que a execução só comece após a aprovação técnica e legal do plano.