Resort de U$5,7 bilhões tem piscina infinita de 150 metros

O Marina Bay Sands é um resort que se tornou um verdadeiro símbolo de Singapura. Inaugurado em 2010, ele custou aproximadamente U$5,7 bilhões e é facilmente reconhecível por suas três torres de 57 andares, conectadas no topo por um impressionante terraço panorâmico. Esse espaço abriga uma piscina de borda infinita com 150 metros de extensão, que oferece uma vista espetacular a quase 200 metros de altura, exclusiva para os hóspedes.

Mais do que apenas um cartão-postal, o Marina Bay Sands funciona como uma cidade vertical. Ele combina hotéis, cassino, shopping, centro de convenções, museu e teatros, criando um ecossistema turístico que revitalizou a economia local. Esse conceito de resort integrado trouxe um mix de consumo, cultura e lazer em um único espaço, fazendo com que o local se tornasse um ponto forte no mapa de Singapura.

Arquitetura assinada e desenho que virou ícone

O projeto do Marina Bay Sands é assinado pelo arquiteto Moshe Safdie. Ele idealizou um design que se assemelha a um grande navio apoiado sobre três colunas verticais. O conjunto tem linhas limpas e muitas superfícies de vidro, o que garante vistas deslumbrantes da Marina Bay e do distrito financeiro.

No topo, o Sands SkyPark serve como um mirante e centro de distribuição para as atividades do resort. Com seus 340 metros, essa estrutura conecta as torres e organiza jardins, restaurantes e a famosa piscina, que sempre está em atividade, dia e noite, com uma programação agitada.

Engenharia de precisão para vencer altura e balanço

As torres têm um detalhe interessante: são ligeiramente inclinadas a partir do 23º andar, um aspecto que exigiu um cuidado especial na montagem. O uso de macacos hidráulicos e medidas milimétricas garantiram que tudo ficasse perfeito.

O SkyPark foi erguido em módulos e, após ser elevado à sua altura final, recebeu os acabamentos e o paisagismo necessários. A famosa piscina infinita foi projetada para resistir aos movimentos naturais do vento e à dilatação.

A segurança é prioridade: há sensores que monitoram a estrutura e sistemas de filtragem que garantem água de alta qualidade na piscina.

Programas e experiências no modelo de cidade vertical

O resort abriga mais de 2.500 quartos e suítes, além de um shopping com as principais marcas internacionais, cassino, teatros, restaurantes e o ArtScience Museum, que apresenta exposições que conectam design, ciência e tecnologia.

Para aqueles que não estão hospedados, o SkyPark Observation Deck oferece acesso com ingresso e proporciona uma vista de 360 graus, incluindo os belos Gardens by the Bay e o show de luzes noturno.

A curadoria de experiências é tão rica que mantém a movimentação durante todo o dia, o que ajuda a manter o resort sempre relevante e com alta taxa de ocupação.

Impacto urbano, turismo e posicionamento de marca

Esse imponente resort de U$5,7 bilhões transformou a área ao redor da Marina Bay, promovendo um uso misto de alta densidade. Singapura se consolidou como um hub de negócios, eventos e lazer.

Além disso, a imagem do Marina Bay Sands se tornou um ativo econômico por si só, atraindo visitantes, convenções e produções audiovisuais. O impacto se estende ao espaço público, melhorando o acesso às áreas à beira da água e oferecendo uma programação cultural constante.

Esse processo gera um ciclo virtuoso onde arquitetura, entretenimento e gestão de destinos trabalham em harmonia.

Operação, manutenção e expansão planejada

Para manter tudo funcionando perfeitamente, o Marina Bay Sands segue rigorosas rotinas de manutenção. Isso inclui cuidados com fachadas, equipamentos e as áreas molhadas no topo.

Sistemas de monitoramento garantem que clima, ocupação e vibrações sejam monitorados adequadamente, assegurando conforto e segurança para todos.

Além disso, há planos de expansão para aumentar a oferta de eventos e hospedagem, sempre preservando a essência do local. A ideia é continuar evoluindo sem perder o que faz desse lugar uma experiência única, mantendo o SkyPark e a piscina como os principais atrativos.

O Marina Bay Sands se firmou como um modelo de cidade em um único quarteirão, combinando arquitetura icônica, engenharia de precisão e um mix diversificado de usos que explica seu status como um dos principais destinos turísticos e de inovação urbana do mundo.