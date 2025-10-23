Mulher retorna à Grécia fragmento arqueológico de Olímpia

Uma mulher alemã fez um gesto emocionante ao devolver à Grécia um fragmento de capitel jônico que guardou por quase 60 anos. Essa história começou no início de outubro, quando ela entregou um pequeno bloco de calcário, que possui vestígios de gesso e mede aproximadamente 24 centímetros de altura por 33,5 centímetros de largura. Esse artefato fazia parte de uma das colunas do Leonidaion, um edifício que está localizado na Antiga Olímpia, um dos sítios arqueológicos mais importantes da Grécia.

A Antiga Olímpia foi o berço dos Jogos Olímpicos originais, e o Leonidaion ainda carrega vestígios de sua grandiosidade. O fragmento foi levado da Grécia na década de 1960, quando a mulher ganhou o pedaço de patrimônio histórico como presente e o levou consigo para a Alemanha.

Origem do Leonidaion

Erguido por volta do século IV a.C., o Leonidaion era adornado por quatro colunatas jônicas, totalizando 138 colunas. Essa estrutura é um verdadeiro ícone da arquitetura clássica grega. Com o passar dos séculos, sofreu danos devido a desastres naturais e à ação do tempo. Hoje, apenas uma fração das colunas originais ainda se encontra preservada na arena, servindo como testemunho do esplendor da Grécia Antiga.

Cooperação entre países

O Ministério da Cultura da Grécia divulgou que a devolução só foi possível porque a mulher decidiu procurar a Universidade de Münster, na Alemanha, de forma voluntária. Inspirada por outras restituições realizadas pela universidade, ela decidiu que era hora de devolver o fragmento e permitir que ele retornasse oficialmente ao seu lugar de origem.

Essa atitude foi qualificada pelo governo grego como um ato de “sensibilidade e coragem”. Eles também enfatizaram a parceria que mantêm com a universidade, que já havia realizado outras devoluções em 2019 e 2024.

Cerimônia em Olímpia

Durante a cerimônia de repatriação, que aconteceu em Olímpia, o curador do Museu Arqueológico da Universidade de Münster, Torben Schreiber, esteve presente para representar a instituição alemã. O fragmento retornado agora fará parte do acervo do Museu Arqueológico de Olímpia.

Em seu discurso, Schreiber destacou a importância ética dessa devolução e comentou: “Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa, moral e justa. É dever das instituições devolver objetos obtidos de forma irregular.” Essa frase ressoa como um lembrete de que todos nós temos um papel a desempenhar na preservação da história e cultura de um povo.